Жириновский ответил украинскому министру, пообещавшему приехать в Москву на танке

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна пригласили в Москву обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза. Чиновник пообещал быть, но… на танке.

- Ребята, ваш человек не победит - так что перестаньте пытаться! В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!, - написал Омелян в Facebook.

Министра приложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сказал на Радио «КП», что Омеляна уволят, когда президентом станет Зеленский.

- Это угар. Когда президент, министры и партии грозят войной, - подчеркнул Жириновский. - Это всеобщее обострение. У них никогда не было государства. Их везде били — поляки, венгры, австрийцы, турки. Они нигде не могли найти себе спокойную жизнь. Поэтому, получив от советских коммунистов русские земли, они начали отыгрываться. Если Западную Украину взять, то поляки до 45-го года все зачищали. Чтобы даже слова «украинец» не звучало. Потом там вырезали поляков. Такая текущая гражданская война.

Жириновский уверен, что украинцы с 91-го все учебники переписали, изобразив Россию врагом.

- К этому добавился майдан, Донбасс, у людей на руках оружие. И хочется что-то такое сказать. Чтобы его обсуждали. И, конечно, идти на Москву. При новом президенте его выгонят. Чиновники, которые угрожают ядерной державе, не нужны. Это провокация вражды. Вдруг все успокоится, начнут сотрудничать. Ведь речь шла о создании единого транспортного пространства, которое очень выгодно Украине. Она могла бы стать территорией, через которую шли грузы, поезда. Только на этом могла бы зарабатывать, как транспортный перекресток. Они наоборот строят заборы, стены, вешают колючую проволоку. Это огромная беда, в Европе такого нет, - отметил политик.

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