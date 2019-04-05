Песков о наступлении фельдмаршала Хафтара на Триполи: главное избежать кровопролития

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-05T12:58:46+03:00

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Москва будет прикладывать все усилия для урегулирования ситуации в Ливии мирными политическими средствами

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В Москве внимательно следят за ситуацией в Ливии и считают главным не допускать кровопролития, решив все проблемы мирным способом. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя наступление Ливийской национальной армией (ЛНА) на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) Триполи.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию в Ливии. Безусловно, считаем главное — чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Москва не оказывает поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару и намерена прикладывать все усилия для урегулирования ситуации мирными политическими средствами.

Напомним, в четверг, 4 апреля, командующий ЛНА Халиф Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую ПНЕ столицу североафриканского государства. В пятницу 5 апреля появилась информации о том, что Ливийская национальная армия заняла несколько районов на юго-западе Триполи. Как сообщается, на данный момент серьезных столкновений вооруженных сил зафиксировано не было, только мелкие нападения со стороны банд.

Правительство Великобритании настаивает на проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН по сложившийся в Ливии ситуации. Встреча может состояться в пятницу, 5 апреля, в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU