«Прачечные» для грязных денег работают без перерыва и выходных

Теневая экономика России составляет более 20% отечественного ВВП - такие данные представил Росфинмониторинг. Это значит, что почти 21 трлн рублей - гораздо больше бюджета всей страны на 2019 год - в лучшем случае скрыты от налогов, а в худшем - сворованы и навсегда спрятаны за рубежом. С этих денег не пошли отчисления ни в бюджет, ни на пенсии, ни на медобслуживание. Из нелегальной казны финансируется другое - закупка оружия, теракты. А то, что не пошло на оплату преступлений, остается на руках теневых дельцов.

Но финансы, в том числе и награбленные, хороши лишь тогда, когда за них можно получить разные радости жизни. Чтобы не оказаться в положении подпольного миллионера Корейко, который имел миллионы, но не мог их потратить, воротилы разного уровня - от торговцев наркотиками до чиновников-казнокрадов - стараются придать своим грязным капиталам видимость законного происхождения. Это и называется «отмывать денежки». А «прачечные» - это те конторы, которые занимаются легализацией такого капитала.

- А вы, Фунт, теперь не зиц-председатель, а номинал! - Хоть горшком назови, лишь бы сидеть, как при НЭПе. Фото: Кадр из фильма

Схема № 1. КВАРТИРЫ СКУПАЮТ ЭТАЖАМИ

Самый простой и распространенный способ отмывания - это приобретение недвижимости. Росфинмониторинг отмечает, что такой метод привлекателен низкими затратами на сопровождение сделки и возможностью расчетов наличными.

Кто-то покупает особняки и дорогие пентхаусы. Кто поосторожнее, дробит деньги и приобретает жилье в массовых новостройках. Зато этажами. Думают, кто там сунется проверять дома на московских окраинах вроде Саларьево или Рассказовки.

Но Росфинмониторинг начеку. Недавно, например, было подготовлено письмо риэлторским агентствам и нотариусам с просьбой сообщать о подозрительных сделках.

Правда, признаки сомнительных операций в сфере недвижимости у специалистов вызвали замешательство. Ну хорошо, требование сообщать в органы финконтроля о сделках, где фигурируют «суммы, которые явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки», еще можно понять. Покупает пенсионер в потрепанном твидовом костюмчике по моде 1974 года апартаменты в «Москва-Сити» - дело, похоже, нечистое.

Но как быть с таким признаком возможного отмывания: «клиент ведет себя слишком скрытно и неопределенно отвечает на вопросы о происхождении денег»?

- Человек не обязан сообщать нам, откуда у него деньги, а лезть с такими вопросами как-то странно, - рассудила в разговоре с «КП» риэлтор Любовь Дмитренко.

А вот еще один «подозрительный» пункт: элитную недвижимость покупает человек, проживающий в другом регионе. Но ведь так поступают и добросовестные покупатели. Обеспеченные жители провинции приобретают недвижимость в Москве. Москвичи - в Крыму и Сочи.

СХЕМА № 2. ДОЛГИ НАШИ ПРИБЫЛЬНЫЕ

Еще одна ходовая схема легализации преступных денег - фиктивные долговые расписки с непомерными штрафами за просрочку. Действует механизм так. Подпольный миллионер (в миру чиновник или, например, силовик) ссужает подставному лицу небольшую сумму. Но с очень жесткими санкциями при невозвращении долга вовремя. Скрепляют сделку у нотариуса. Пришел срок возвращать деньги, а подставной не платит. И за год набегает штрафов на сумму в 10 раз больше изначального долга. Вот теперь пора и честь знать. И подставной возвращает кредитору вместо 1 миллиона сразу 11. Ясное дело, что все эти денежки - из одного кармана. Просто после такой комбинации человек может на голубом глазу объяснить, откуда у него столько денег.

Самая масштабная из известных долговых афер - это так называемая молдавская прачечная. По данным международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, из России с 2011 по 2014 год было выведено 700 млрд руб. ($21 млрд в ценах тех лет)! Компании заключали между собой фиктивные договоры займа, были и поручители. Хотя бы один участник сделки должен был быть из Молдавии - это давало право обращаться в суд этой страны, где уже по накатанной выносились решения о выводе капиталов из России.

СХЕМА № 3. ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Следующий популярный способ отмывания грязных денег - это вывод их в офшоры. Для начала создается компания с юрисдикцией где-нибудь на Британских Виргинских островах (или на другой территории с льготным налоговым режимом). В интернете таких объявлений - пруд пруди: цена вопроса от тысячи долларов.

- В таких сделках нередко участвуют банки. Обычно те, у кого дело идет к отзыву лицензии и им нечего терять, - рассказывает полковник ФСБ в отставке Максим Мельничук, глава компании ЮБИКС, занимающейся вопросами банковской безопасности.

Важный шаг - выбрать, чем будет заниматься фирма. Тут главное, чтобы продукт трудно было посчитать и оценить. Например, консалтинговые услуги - чем их измерить? Но этот прием уже настолько избит, что сразу вызывает подозрение.

- Был случай, когда под вывод денег купили за границей завод по выпуску гранул для удобрений, - продолжает Мельничук. - Гранулы эти хороши не какими-то особыми свойствами, а тем, что не подпадают ни под какие сертификаты и не имеют таможенной цены ввоза. Следовательно, можно устанавливать любую цену и выводить под это любые финансы.

ПОДРОБНОСТИ

Портрет подставного директора: 40 лет, нет высшего образования, жертва микрокредитов

В роли «прачечной» выступает одна, а чаще целая цепочка фирм-однодневок, иногда в нее удается втянуть и реальные компании либо банки.

- За последние годы количество однодневок уменьшилось с двух миллионов до 500 тысяч, - говорит эксперт по финансовому мониторингу, руководитель исследовательского подразделения «Интерфакс ЛАБ» Илья Мунерман. - Но уменьшение в первую очередь произошло за счет резкого снижения числа фирм, которые специализируются на уклонении от налогов и незаконной обналичке. На этом направлении налоговая служба создала мощный заслон, да и деятельность ЦБ была достаточно жесткой: давить однодневки и банки, через которые производятся обнал и уклонение от уплаты налогов. А вот фирмочек, занимающихся легализацией преступных доходов, меньше не стало. Их примерно 200 тысяч.

- Если раньше однодневки регистрировались на бомжа либо по украденному паспорту, то теперь все цивилизованнее, - продолжает Мунерман. - И на телефоны отвечают, и офисы существуют. Типичный учредитель - бывший сотрудник правоохранительных органов либо банковских структур.

Следующий этап - поиск номинального директора. Номинала, как называют его в профессиональной среде. Ильфопетровский термин зиц-председатель теперь используется редко.

Современные номиналы аккуратно одеты, внятно общаются. Это мужчины возраста 40+, со средним образованием и низкой зарплатой. До пенсии далеко, перспектив никаких - очень токсичная группа. Еще - молодые одинокие женщины с ребенком или несколькими, выпускники детских домов. Нередко они являются жертвами микрофинансовых организаций. После того как коллекторы в очередной раз подожгут дверь, к такому человеку приходит «добрый дядя» и предлагает «единственное спасение»: место номинала.

- Сроки по таким делам гуманные, - говорит Мунерман. - Судьи и правоохранители сочувствуют бедолаге, вынужденному играть роль директора, - я не видел приговоров жестче 2 лет условно. Те, кто подыскивает кадры, так и говорят: не бойся, даже если и попадешься, ничего серьезного не будет. По своему психотипу номиналы - люди нестабильные, могут и прикарманить деньги учредителей. Есть даже сообщества в интернете, где участники делятся опытом, как обезопасить себя от этого.

КСТАТИ

Как еще отмывают капиталы

Платежные терминалы

Проверить, сколько денег прошло через терминал, невозможно. Поэтому жулики показывают гораздо более высокий объем операций, чем был в реальности.

Магазины, рестораны и места на рынке

Открывается бутик с дорогими галстуками. Покупателей нет, но касса работает, показывает огромный спрос. Или ресторан. В зале полтора человека, а по отчетам будто рота солдат ежедневно столовалась. Нужную сумму отмыли - можно ресторан закрывать.

Биткоин

Экзотика. К тому же ненадежная: курс нестабилен, можно много потерять.

Картины, антиквариат

Предметы искусства и старины будут только дорожать.

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