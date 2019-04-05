2019-04-05T22:37:49+03:00
Звезды

Оксана Федорова вывела на подиум 51-летнюю модель

В высокой моде новый тренд — возрастные дамы
Алина ЧЕРНОВА
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Оксана Федорова и гости показа её коллекции. Фото Сергея БардинаОксана Федорова и гости показа её коллекции. Фото Сергея Бардина
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Видимо, на смену толстушкам, которые отстаивали свое право на существование на мировых подиумах, пришли возрастные модели. Красавица Оксана Федорова, представив в рамках Недели моды в Москве «MBFW Russia» новую коллекцию своего бренда, поддержала программу «Московское долголетие».

В показе Федоровой участвовала модель старшего возраста - 51-летняя Иннеса Нестеренко. Коллекция Оксаны получилась спокойной, не вычурной и сдержанной. В деталях заметно, что Федоровой были переосмыслены российские костюмы разных эпох: рукава фонарики, головные уборы, напоминающие кокошники, кружевные перчатки, узоры, кафтаны, меховые воротники. Основные цвета коллекции - холодный бежевый, чёрный, красный, белый и серый.

Модель Инесса Нестеренко. Фото Сергея Бардина

Модель Инесса Нестеренко. Фото Сергея Бардина

В некоторые моменты образы относили зрителей к образу крестьянки, в другие - к Анне Карениной и чему-то дворянскому. Модное дефиле поддержали звездные друзья Федоровой. В первом ряду с букетом восседал король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Там же оценивали наряды дизайнера певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова, Анжелика Агурбаш, Карина Мишулина, Светлана Хоркина.

Оксана Федорова. Фото Сергея Бардина

Оксана Федорова. Фото Сергея Бардина

- Поздравляю нашу королеву красоты Оксану Федорову с замечательным очень стильным и красивым модным показом на традиционной Неделе моды в Москве, - похвалил дефиле Федоровой в своем Инстаграме Филипп Киркоров.

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Они работали в аптеках, были курьерами, художниками... Но случай изменил их планы и наши герои смогли освоить новую профессию, когда большинство их ровесников отправляется на заслуженный отдых. Говорите, что модели уходят на пенсию в 30-35? Эти модели только вышли на подиум в 60. И заслужили признание не только ровесников, но и молодой аудитории. Красивым можно быть любом возрасте, что и доказывают наши герои, бросая вызов старости (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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