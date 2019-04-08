2019-04-08T15:44:06+03:00
Звезды

Волочкова закодировала себя от сглаза

Секретный код от порчи написан прямо на спине балерины
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.
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Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий и сглаза. Секретный код, способный уберечь балерину от порчи, написан прямо на спине звезды.

Красота и слава Анастасии Волочковой не давали покоя ее завистникам. Недоброжелатели портили ее пуанты и концертные наряды, а с возрастом и возросшим успехом нападки на танцовщицу продолжились.

"Прощать красоту и успех в нашей стране не привыкли! Я прекрасно понимаю, что далеко не у всех вызываю положительные эмоции. Вокруг меня много негатива, но я на него научилась не обращать внимания", - призналась Волочкова.

По словам Анастасии, несколько лет назад она встретилась с ясновидящей, которая сообщила балерине, что на ней страшная порча. Балерина стала ходила в храмы и заказывала молебны о здравии. А спустя годы звезда нашла еще один способ противостоять темным силам.

volochkova_artvolochkova_art
После кодировки Насте никакие беды не страшны
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Ей рассказали про уникального монаха, который живет в Таиланде. Балерина, не долго думая, отправилась к провидцу. Он предложил Волочковой защитить себя с помощью специального кода. Теперь на спине балерины красуется защитный рисунок, пишет "Собеседник".

"Этот код не только защищает от негатива, но и приносит удачу, - говорит Настя. - Положительный эффект я ощутила сразу".

Дополнительно защищает себя балерина с помощью красных нитей. Ведь в последнее время в жизни балерины происходит немало неприятностей, а скандалы вокруг ее имени не утихают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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