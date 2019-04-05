Анастасия Волочкова: Я не продавец квартир, а балерина!

Анастасия Волочкова написала в прокуратуру заявление на отца своей дочери Ариадны - бизнесмена Игоря Вдовина. По словам артистки, 10 лет назад тот занял у нее три миллиона долларов. И до сих пор не вернул.

«Жертва аферы»

- Это были все мои накопления, - поделилась с «КП» Анастасия. - Игорь обещал мне вернуть 3 млн долларов через год с 30 процентами годовых. Говорил, что меня не обманет, мол, он же отец моей дочери.

- Судя по материалам следствия, Вдовин вам даже расписку дал, что не только вернет долг, но и купит вам с дочерью дом?

- Он этого не сделал. Дом я купила сама. Я сказала: «Ты вложил мои деньги в строительство дома в Астрахани.

(О том, что Волочкова является владелицей нескольких десятков строящихся квартир, «КП» уже рассказывала) Чтобы я не осталась у разбитого корыта, дай мне какую-нибудь бумажку, что ты действительно инвестировал средства. И он мне кинул ДДУ (договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. - Ред.) на квартиры в Астрахани, которые он строил. Пообещав, что при первом моем желании выкупит у меня эти квартиры и вернет долг. Но они до сих пор не построены, хотя прошло уже 10 лет! А когда квартиры сдадут, мне еще придется платить за них налог.

Я Вдовину недавно предложила: «Выкупи у меня квартиры. Ты же обещал, у меня твоя расписка есть!»

Игорь в ответ заявил: «Это не расписка, а обычное письмо, которое не имеет законной силы. Нужны деньги - продавай квартиры. Я тебе ничего не должен!»

И я поняла, что стала жертвой аферы.

«Жил за мой счет»

- Зачем мне нужны эти астраханские квартиры? Я не продавец квартир, я балерина, - рассуждает Настя. - Пусть Вдовин вернет долг. За нашу совместную жизнь с ним у меня не появилось ни квартиры, ни дома. Этот мужчина жил на моей территории и за мой счет. Настоящий альфонс. Думаю, он вложил мои деньги в какую-то инвестиционную компанию и сейчас прекрасно живет на проценты.

А как он продал мою машину, которую мне подарил Сулейман Керимов! (Бизнесмен, с которым у балерины был роман в начале нулевых. - Ред.) Самое смешное, что на деньги от продажи этого авто Вдовин купил и «подарил» мне «Лексус», который оформил на свою компанию. Отличный подарок!

- Вдовин говорил, что платил вам в месяц по 30 тысяч долларов...

- Он врет. Платил по 300 тысяч рублей, которые уходили на зарплату моей команде, содержание дома, обеспечение нашей дочери. Да и то я каждый раз унижалась, выпрашивая эти деньги. То вообще не заплатит, то только 100 тысяч рублей отдаст. Каждый месяц ходила к нему с протянутой рукой, чтобы забрать свое.

У меня офис на Тверской, команда. В общей сложности я трачу миллион рублей в месяц. А теперь Вдовин посчитал, что вообще не должен помогать своему ребенку и его матери. Последнее, что он мне сказал: «Я с вами не живу, ты мне не жена. Знаешь, как мужчины с женщинами расстаются? Они их выбрасывают на помойку и забывают!»

Скрепя сердце я написала заявление в прокуратуру на этого альфонса. Ведь он считал себя героем, потому что оплачивал «коммуналку» моих квартир, в которых жил. А основной долг возвращать не собирается. Прокуратура - моя единственная надежда вернуть деньги.

И знаете, чем Вдовин ответил? Он лишил меня всего - перестал оплачивать «коммуналку», платить по счетам, выгнал меня и мою команду из офиса на Тверской. Даже роутер забрал!

Надеюсь, прокуратура проведет расследование и выяснит, куда Вдовин спрятал мои миллионы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Дом уже введен в эксплуатацию»

Мы попытались связаться с бывшим спутником балерины Игорем Вдовиным, однако сначала бизнесмен сказал, что занят, а на другой день заявил, что мы ошиблись номером.

Позицию Вдовина пояснил в СМИ его представитель Вадим Шибинский:

- Анастасия Волочкова имеет право жаловаться в полицию. Правоохранительные органы проведут проверку и вынесут решение. Дом в Астрахани уже введен в эксплуатацию, и все квартиры зарегистрированы на имя Анастасии Волочковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Волочкова оказалась владелицей 25 квартир стоимостью 244 миллиона рублей

Бывший водитель балерины обнародовал тайное финансовое соглашение между Анастасией и ее бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным

Вот уже четыре месяца бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач томится в стенах столичного СИЗО. Напомним: балерина заявила полиции, что тот опаивал ее неким снотворным препаратом, из-за которого ей было дурно. А главное - пользуясь доверчивостью звезды, уводил из-под ее носа миллионы. Например, взял на похороны мамы 205 тысяч рублей, а мама оказалась жива и здорова. Пытался по доверенности вывести деньги с ее счетов и т. д (подробности).

ЕЩЕ

Анастасия Волочкова: Накануне Дня влюбленных меня позвали замуж

40-летний бизнесмен вручил балерине обручальное кольцо

Личная жизнь Анастасии Волочковой, можно сказать, стала не совсем личной: за ней регулярно следит чуть ли не половина страны (подробности).