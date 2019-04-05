Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot
В пятницу, 5 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз прокомментировал покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В частности, он отметил, что Анкара предлагала США купить у них противоракетный комплекс Patriot, однако Вашингтон в отличие от Москвы не смог предложить республике подходящие условия.
«Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов», - сказал Эрдоган в эфире местного телеканала Haberturk.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.С тех пор CША предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией российских зенитных ракетных систем.
ИСТОЧНИК KP.RU