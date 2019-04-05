Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-05T18:11:20+03:00

Как выяснилось, США так и не смогли предложить Турции подходящие условия

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В пятницу, 5 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз прокомментировал покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В частности, он отметил, что Анкара предлагала США купить у них противоракетный комплекс Patriot, однако Вашингтон в отличие от Москвы не смог предложить республике подходящие условия.

«Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов», - сказал Эрдоган в эфире местного телеканала Haberturk.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.С тех пор CША предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией российских зенитных ракетных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU