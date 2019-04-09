Стоит ли ограничивать приток мигрантов в Россию

По статистике МВД, на миграционный учет в России в прошлом году поставили 17,7 млн иностранцев. Большинство из них претендуют на те же рабочие места и социальные блага, что и собственное население страны.

Следует ли ограничивать мигрантов в России? Отвечают эксперты и читатели "КП".

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист:

- По всей стране высокая безработица - мигранты рушат рынок труда. Нашему человеку говорят: «Если ты не хочешь работать за миску супа - ты лентяй!». Нужно любую работу сначала предлагать русским. А мигрант не должен иметь трудовых преимуществ: вкалывать за половину зарплаты, а другую половину отдавать на взятку.

Николай СВАНИДЗЕ, публицист:

- Если мы откажемся от них, то кто будет строить дома, мести улицы? Говорят, что так освободятся места для русских людей. Но, простите, готовы ли россияне работать на тех же работах и за те же деньги, что и мигранты? Думаю, что нет.

Димитрий СМИРНОВ, протоиерей:

- Русские вымрут к 2050 году. Нас просто вытеснят отсюда. Потому что женщины не рожают. Своих детей мы переубивали абортами. Здесь будет не Россия, а Северная Киргизия или Северный Таджикистан. Необходимо менять русский менталитет, отношение к семье, чтобы это переломить.

Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия»:

- Мы сами не особо стремимся к работе по 10 - 12 часов, без выходных, за тысячу рублей в сутки. Работодатель не особо дает послаблений по графику мигрантам, к чему мы, русские, желающие отдыхать с огоньком, не сильно привыкли. Не особо верится, что удастся заменить мигрантов.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Европа и Америка берут к себе только крутых спецов. А мы своих лучших ученых сплавляем за границу, а себе берем из Азии грузчиков, строителей, гробящих нашу экономику.

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- Я нанимал киргизов строить дачу. Берут недорого, а делают не хуже наших мастеров. Правда, тонкую работу доверить нельзя, но был очень доволен бригадами.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Очень страшно из-за них ходить ночью. На мою знакомую однажды такой приезжий напал в подворотне. Хорошо прохожий отбил. Эти нелегалы убьют-изнасилуют, а полиция их даже не найдет. Эти люди тут не зарегистрированы.

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