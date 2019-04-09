2019-04-09T09:17:44+03:00
Звезды

"Я до сих пор влюблён": Киркоров снова обратился к Пугачевой

Это признание прозвучало на концерте, посвящённом юбилею АБ
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Киркоров на правах бывшего мужа спел два песни: «Поздно», которую написала Алла Пугачева и «Народная артистка»- посвящение имениннице, сочинённое Игорем Николаевым.Киркоров на правах бывшего мужа спел два песни: «Поздно», которую написала Алла Пугачева и «Народная артистка»- посвящение имениннице, сочинённое Игорем Николаевым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Считанные дни остались до юбилея Аллы Борисовны. 15 апреля "женщина, которая поёт" отметит в кругу семьи своё 70-летие. А 17-го апреля вместе с поклонниками на сцене Кремля.

К концерту "Подарок для Аллы", который отгремел в Крокусе в минувший понедельник, Пугачева не причастна и с самого начала туда не собиралась. Мол, на носу сольник, надо репетировать. Однако все равно поклонники выискивали рыжую гриву в партере Крокуса. Увы, будущая именинница не заглянула на огонёк. Но зато на сцене были её близкие. Максим Галкин не только вёл концерт, но и спел главную "коронку" АБ "Арлекино". А в песне "Примадонна" (её уже артисты пели коллективно) вступил ну просто один в один, как Пугачева. Не отличишь.

Максим Галкин мастерски перевоплотился в «Арлекино». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Галкин мастерски перевоплотился в «Арлекино».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот, что значит мастер перевоплощений.

В свою очередь, Филипп Киркоров, на правах бывшего мужа и друга семьи, объяснил журналистам, что Алла Борисовна не приехала на концерт, поскольку ажиотаж вокруг грядущего юбилея её не радует.

«Я до сих пор влюблён»: Киркоров снова обратился к Пугачевой.Мария РЕМИЗОВА

- Она невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в её отсутствие, чтобы сделать для неё подарок, - объяснил Филипп Киркоров.- Кто-то спел свои песни, которые любит Алла. Кто-то выбрал её песни. А кто-то, как мы с Игорем Николаевым, вышли с посвящением.

Киркоров под аккомпанемент маэстро Николаева представил очень красивую лиричную песню "Народная артистка":" Я до сих пор влюблён в твой красный балахон с оттенками печали. Но в замкнутом кругу я больше не могу, ведь круг мы разорвали..."

- Алла повлияла не только на мой выбор профессии, но и на всю мою жизнь. Глядя, как отважно "женщина, которая поёт" поднималась под купол цирка, распевая "Миллион алых роз", не влюбиться в неё было невозможно. И в её творчество и в неё саму. Настолько она все делала искренне и честно. "Народная артистка" - это не песня. Это скорее исповедь, которую мы с Игорем Николаевым посвятили нашей Аллочке. Она всегда живёт и будет жить любовью к вам, зрителям. А мы, как спутники и друзья, будем любить её, - представил премьеру Филипп Киркоров.

Люба Успенская вышла в мини со словами: «Пугачевой же можно!» Певица призналась, что много денег заработала в юности благодаря репертуару АБ, который исполняла в ресторанах. Но на этот раз ей пришлось петь своё - давний хит «К единственному нежному». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люба Успенская вышла в мини со словами: «Пугачевой же можно!» Певица призналась, что много денег заработала в юности благодаря репертуару АБ, который исполняла в ресторанах. Но на этот раз ей пришлось петь своё - давний хит «К единственному нежному».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс ко всему достойные выступления были у Баскова ("Сады вишнёвые"), Билана ("Не отрекаются любя"), Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого ("Любовь, похожая на сон", "Прости, поверь").

Дима Билан впервые после сложной операции на ноге появился на публике. Артист передвигался с помощью трости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан впервые после сложной операции на ноге появился на публике. Артист передвигался с помощью трости.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот под Анжелику Варум ("Эти летние дожди") и Пелагею ("Ай, хорошо") зрители откровенно дремали.

Жаль, но и у Шнура и его группировки "Ленинград" не получилось раскачать зал под "Мадам Брошкину". В их версии эта визитная карточка Пугачевой стала такой бледной, что с трудом верилось, что песня когда-то была хитом. И хоть сама Алла Борисовна говорит, что артисту, чтобы "выстрелить" нужна лишь хорошая песня, в этом случае одной песни было мало.

Шнурову и его «Ленинграду» досталась «Мадам Брошкина». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шнурову и его «Ленинграду» досталась «Мадам Брошкина».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для этих песен все-таки нужна Пугачева и её трёхминутный спектакль.

P.S. 14 апреля в 18.35 Первый канал покажет телеверсию концерта «Подарок для Аллы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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