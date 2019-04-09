Дарига Назарбаева не пойдет в президенты

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня. Об этом объявил занявший пост президента после отставки Нурсултана Назарбаева бывший глава Сената (верхняя палата парламента республики) Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Через несколько часов после этого заявления можно уже с большой вероятностью сказать, что Токаев – это не техническая фигура на переходный период. Как сообщила казахстанскому информационному агентству Tengrinews помощница старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой Сауле Мустафаева, ее руководительница не будет баллотироваться на пост главы государства на этих выборах.

- Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться, - категорически опровергла такую возможность Мустафаева.

Дарига Нурсултановна, 55-летняя старшая дочь экс-президента Казахстана, сейчас занимает тот самый пост, который Токаев оставил после отставки Назарбаева. Она стала депутатом Сената еще в сентябре 2016-го, а 20-го марта нынешнего года ее коллеги по палате единогласно проголосовали за то, чтобы она заняла должность их руководителя. И, по всей видимости, намерена оставаться во главе Сената и впредь.

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