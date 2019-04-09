Винокур пресек расспросы о разводе дочери

Владимир Винокур достаточно жестко отреагировал на вопрос о разводе своей дочери с продюсером Григорием Матвеевичевым. Сама Анастасия Винокур дала еще более пространный комментарий.

"Я никогда не даю комментариев по поводу семейных дел моих близких и коллег", - заявил Владимир Винокур корреспонденту сайта MK.RU. Таким образом юморист пресек дальнейшие расспросы касательно личной жизни наследницы.

Чуть ранее Анастасия Винокур назвала слухи о своем разводе с продюсером Black Star совпадением и ошибкой. "Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение", - сообщила несколько часов назад солистка балетной труппы Большого театра.

nastyavinokur Анастасия Винокур служит в Большом театре

Как писал сайт kp.ru, 8 апреля Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Винокур к ее супругу Григорию Матвеевичеву. По словам юристов, факт обращения именно в районный суд говорит о том, что кроме развода у пары есть спор о детях. В противном случае супруги подали бы иск мировому судье. Правоведы предположили, что звездная чета может через суд определить порядок общения с их общим сыном Федором или место жительства ребенка после расторжения брака.

nastyavinokur Винокур вышла замуж в 2013 году

Напомним, балерина и продюсер познакомились в 2010 году. Спустя несколько лет отношений Матвеевичев сделал дочери Владимира Винокура предложение. Они поженились летом 2013 года и даже обвенчались.