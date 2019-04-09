Мама Зеленского пожаловалась на травлю сына

Римму Зеленскую украинские журналисты «поймали» на улице около ее дома - высотки в Кривом Роге, которую в народе называют «муравейник». Женщине общение явно не доставляло удовольствие и она пожаловалась, что предвыборная шумиха плохо сказывается на ее здоровье.

- Мы с мужем не можем это переносить, - призналась мама фаворита президентской гонки. - Он порядочный чистый парень, деньги он заработал своим трудом. Он же не крал. Сколько можно поливать грязью человека. По всем каналам - одна грязь. Это выгодно Порошенко, он просто его уничтожает. То у него нет программы, то у него нет людей в команде, то он кремлевский... Он закончил школу с двумя четверками, закончил институт, он юрист по образованию, а его выставляют дебилом, дураком.

По словам женщины, главное, что хочет Зеленский - это закончить войну. И на эту должность он пошел не ради выгоды или привилегий.

- Ему не нужны деньги. Он президентом будет получать меньше, - уверяет Римма Зеленская. - Он просто хотел, чтобы на Украине все изменилось, чтоб молодежь не уезжала. Он обеспеченный человек, но он не может смотреть, как у нас люди живут. Пенсионеры получают копейки, лекарства купить не на что. Кругом коррупция, понабивали карманы деньгами. А его в чем обвиняют?

Между тем, на электорат, судя по всему, грязные технологии не действуют. Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в заявил, что, по проведенному на днях опросу, разрыв между кандидатами увеличился. «Не знаю, захотят ли заказчики публиковать результаты. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов, разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского, только увеличился».

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