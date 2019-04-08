2019-04-08T15:36:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский готов на диалог с Россией, а Порошенко заговорил «по-пацански»

Кандидаты в президенты зовут друг друга на дебаты но в разные дни
Александр КОЦ@sashakots
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Беспрецедентная промывка мозгов жителей Востока Украины - один из первых шагов Владимира Зеленского в случае его избрания президента. Планы по «деоккупации» Донбасса в интервью украинским СМИ обнародовал сам кандидат.

- Необходимо развернуть настоящую информационную войну, в которой мы должны быть победителями, - объявил Зеленский. - Мы должны достучаться до каждого жителя на «временно оккупированных территориях», объяснить, что мы все - украинцы. Не просто протягивать им руку, а перезапустить отношения, начать платить пенсии людям.

При этом, чтобы ни у кого не было иллюзий, кандидат в президенты Украины пояснил, что настоящую войну страна ведет с Россией. И поэтому именно с ней надо вести диалог.

- Нужен дипломатический формат переговоров в присутствии западных представителей, - считает Владимир Зеленский.

- Готовы ли вы к переговорам с Путиным? - спросили кандидата.

- Да, - самоуверенно ответил тот. И громогласно объявил, - но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда.

При этом, Зеленский уверен, что будущее Украины - в НАТО. Но решение о вступлении должно приниматься на всенародном референдуме.

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Петр Порошенко пошел дальше - к чему референдум, если уже в декабре, по его словам, страны-участницы блока могут принять план вступления Украины в НАТО. Не бог весть какое достижение, но в рамках предвыборных, а значит ни к чему не обязывающих обещаний вполне сойдет.

Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Петр Порошенко.Фото: REUTERS

- Реформы, которые обеспечат экономический рост и преодоление бедности, будут твердо продолжены, - заверил действующий президент так, как будто эти реформы успешно проводились последни пять лет. - Будет существенно укреплена обороноспособность государства. Будет резко ускорено наше движение в ЕС. И уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать план действий относительно членства Украины.

К концу недели Петр Алексеевич твердо решил покуситься на молодой электорат Зеленского, выбрав соответствующий лексикон с соцсетях.

«Френды! – «друзья», дескать, обращается он в одном сообщении к молодежи. - Ваша поддержка нужна сейчас!» «Гайз! – «ребята» пишет в другом. - Призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов!» «Let's do it», - зачем-то переходит на британскую мову Порошенко под очередным популистским воззванием. Как в хреновой рекламе, где бабушка пытается разговаривать с внучком на «пацанском» сленге, но выглядит это скорее комично, чем убедительно. Как и обещания омолодить свою команду: «Произойдут существенные изменения, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены». Что мешало это сделать раньше?

Кстати, в подготовке шоу года возникла заминка. Петр Порошенко, пытаясь перехватить инициативу, позвал Владимира Зеленского на стадион «Олимпийский 14 апреля - за неделю до выборов. Тот в ответ, попросил своих избирателей прислать вопросы для действующего президента, который кандидат задаст во время дебатов на том же стадионе... 19 апреля. А ЦИК и вовсе говорит, что единственные официальные дебаты должны состояться в следующую пятницу в студии «Общественного телевидения». Интрига сохраняется.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Все о шоу года: Зеленский vs Порошенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на крупнейшем стадионе Украины (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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