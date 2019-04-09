Андрей Разин подал в суд на Сергея Шнурова за слова о Москве

Скандал с участием Шнура и предводителя «Ласкового мая» разгорелся в середине марта. Сергей Шнуров пришел на интернет-шоу телевидения «Зенита» и на вопрос о том, кто круче, Москва или Санкт-Петербург, ответил в своей фирменной манере. Без непечатных сравнений не обошлось.

Пилотный выпуск с ужасом для себя увидел скандально известный продюсер Андрей Разин. Разгневанный словами, сказанными о российской столице, создатель «Ласкового мая» предложил 5 миллионов рублей тому москвичу, кто разобьет рок-музыканту лицо за сказанное. Затем подал заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь лидера «Ленинграда» к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

razin_andrei_lm заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности

Затем последовал ход от Шнурова, который из-за угроз через своего адвоката Константина Добрынина подал на Разина заявление в прокуратуру. Продюсера вызвали в органы для дачи объяснений. Тот даже выразил готовность «пожертвовать свободой» ради того, чтобы музыкант себе больше не позволял подобного.

razin_andrei_lm Ну вот, прокуратура Москвы вызвала меня к себе

И обещал обратиться в суд с иском к музыканту, а также создателем шоу. Спустя полторы недели так и сделал.

razin_andrei_lm Меня поддержали ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, ветераны труда и жители Москвы

- Я сдержал слово и сегодня, 9 апреля, обратился в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга с иском к акционерному обществу «Футбольный клуб «Зенит», а также к Сергею Шнурову, которые в эфире телеканала «Z+» оскорбили москвичей и выражались нецензурной бранью в адрес нашей столицы, - пишет Андрей Разин в соцсети. - Я думаю, что Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга объективно рассмотрит мое обращение. Меня поддержали ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, ветераны труда и жители Москвы. От их имени я обратился в суд и мы требуем от указанного телеканала, а также от Шнурова извинений в адрес Москвы, которые до сегодняшнего дня не прозвучали. Кроме того, как я и обещал, завтра я явлюсь в прокуратуру города Москвы и дам объяснения по заявлению Сергея Шнурова.

Реакции от Сергея Шнурова пока не последовало.

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