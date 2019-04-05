Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в секс-домогательствах

Два года Демпартия США горячо поддерживала расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «сговоре Трампа с Кремлем». Последний якобы помог республиканцу одолеть «кандидатку-демократку» Хиллари Клинтон на выборах-2016. И вот сейчас Мюллер, опросив полтысячи свидетелей постановил: никакой «работы Трампа на русских» не было, дело о госизмене - закрыть. А на горизонте - уже избирательная гонка 2020 года, многие кандидаты от ныне оппозиционной Демократической партии уже на низком старте. Например, Джо Байден. У него, в отличие от других, есть реальный опыт в Белом доме. При экс-лидере США Бараке Обаме этот видный «демократ» восемь лет отпахал вице-президентом. Но у 76-летнего политика нашелся не только козырь в рукаве, но и скелет в шкафу.

«ОН ТЕРСЯ ОБ МЕНЯ СВОИМ… НОСОМ»

Гроза началась с того, что 7 женщин обвинили Джо Байдена в секс-домогательствах:

- Три года назад в Университете штата Невада на акции по борьбе с изнасилованиями Байден положил мне руку на бедро, - рассказывает экс-студентка Кетлин Карузо. - Я ерзала на стуле, пытаясь показать, как мне некомфортно… Его объятия длились дольше положенного.

- Это было в Неваде в ноябре 2014 года, за пару дней до выборов в Сенат, на партийном мероприятии. Перед моим выступлением ко мне сзади подошёл Байден, положил руки на плечи, вдохнул запах моих волос и поцеловал их, - вспоминает другая жертва «демократа-распутника» - Люси Флорес.

- В Коннектикуте в 2009 году он потёрся своим носом о мой, - заявляет бывшая сотрудница Конгресса Эми Лаппос.

И ладно бы только это. Но на фоне окончания работы «комиссии Мюллера» американские журналисты раскопали: «иностранное влияние» на Белый дом всё-таки было. Причём как раз при Байдене. И замешана оказалась… Украина!

ПЕТРО, ИЛИ УВОЛЬ ПРОКУРОРА, ИЛИ НЕ ПОЛУЧИШЬ $1 МЛРД

Как известно, украинскому майдану-2014 Белый дом оказал самую прямую поддержку. И сразу принялся стричь купоны. Так, сын Байдена 18 апреля 2014 года вошёл в совет директоров фирмы Burisma Holdings - крупнейшего частного производителя газа на Украине. «Голубое топливо» в Незалежной есть - например, в виде «сланцевого газа», для извлечения которого нужны сложные американские технологии. И одно из крупнейших таких залежей находятся в районе… города Славянск в Донбассе. Его с той весны украинская армия отчаянно стала пытаться отбить у ДНР (что в итоге и удалось). Вот такие странные совпадения.

Февраль 2015 года. Вице-президент США Джозеф Байден на заседании Верховной рады Украины. Фото Zuma/TASS

«В марте 2016 года Байден угрожал президенту Украины Петра Порошенко, что администрация Обамы заморозит выделение кредита в 1$ млрд, если Киев незамедлительно не уволит генпрокурора Владимира Шохина, - пишет известный американский журналист-расследователь Джон Соломон. - К этому человеку действительно было много претензий, но одно громкое дело он всё-таки возбудил: о коррупции вокруг газового гиганта Burisma Holdings, где тогда работал Байден-младший».

«С весны 2014 по осень 2015 другая фирма сына Байдена (юрлицо в США под названием Rosemont Seneca Partners LLC) получало от «Буризмы» регулярные платежи, обычно на сумму $166 тыс. в месяц и более, - продолжает Соломон. - Байден-старший был при этом официально заявлен Обамой как главный ответственный по контактам с Украиной».

В общем, как прозрачно намекает журналист, «старина Джо» беззастенчиво наживался на киевских делах. Его проделками заинтересовались американские спецслужбы, по слухам, уже начавшие досудебное расследование.

- С одной стороны, и домогательства Байдена, и украинский скандал - факты далеко не новые. Но если все эти обвинения грамотно раскрутят, то его выдвижению на выборах-2020 уж точно не бывать, - полагает кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. - Я бы не стал утверждать, что это прямо «месть Трампа демократам за русское дело», всё-таки в США спецслужбы стараются изображать хотя бы видимость независимости от игр политиков. Но, безусловно, нынешний хозяин Белого дома и его союзники отработают инфоповод по полной, дабы окончательно завалить, возможно, самого серьёзного соперника на грядущих выборах.

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