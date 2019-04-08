"Больше ада!", Байден Синяя Борода, Хоттабыч и футболисты, Познер в преисподней

Голоса на Украине еще не были подсчитаны, а наши украинствующие уже порицали отечественные СМИ за то, что они в официальных сводках пишут "комик Зеленский" – тем самым, говоря о братской демократии, привносят свою (или даже начальственную) оценку. Упрек был кругом несправедлив. В. А. Зеленский был записан комиком в официальном бюллетене, который не в Москве составлялся. Конечно, если бы год назад в официальных документах кандидат в президенты РФ К. А. Собчак фигурировала, как "львица", а Г. А. Явлинский, как "резонер", это было бы немного странно – но не наше дело предписывать украинскому избиркому, как кого записывать. Комик, так комик.

Но и в плане общекультурном тут нет ничего обидного. "Фауст" Гете начинается с Пролога в театре, где Директор, Поэт и Комик (Lustige Person) обсуждают, как им лучше устроить представление, и приходят к решению:

"Весь мир на сцену поместите,

Людей и тварей пышный ряд --

И через землю с неба в ад

Вы мерной поступью пройдите!".

Гетевский план – "Больше ада!" – в точности реализован в Киеве под руководством Комика. На арене стадиона "Олимпийский" на днях будет представлен людей и тварей пышный ряд, на фоне которых В. А. Зеленский и П. А. Порошенко на потеху народу будут совокупляться в споре. Публика же будет кричать примерно как в былинные эпохи: "Шило (П.А. Порошенко) пусть будет атаманом! Шила посадить в кошевые! - В спину тебе шило! Что он за казак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!". А поскольку диспутанты сдали образцы крови, мочи и волосяного покрова, собравшиеся на трибунах будут также кричать: "Что он за кошевой, когда сдал, собачий сын, неправильную мочу и волосяной покров?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Ведущей прения уже вызвалась быть известная российская телеведущая – "Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови" (последнее обещание даже излишне, поскольку у В. А. Зеленского и П. А. Порошенко с мовой дела обстоят примерно так же, как и у О. В. Скабеевой). Славный же спортивный комментатор В. В. Уткин в драматические моменты дебатов может восклицать: "Го-о-л! Буй... Штанга!". Пожалуй, эта штука будет посильнее чем "Фауст" Гете.

Впрочем все вот это вот - общемировой тренд: при демократии труден путь к вершине власти. Бывшего вице-президентом США при Б. Обаме Д. Байдена (и кстати, весьма не чуждого украинским делам), который собрался в следующем году баллотироваться в американские президенты и сокрушить Д. Трампа, решили самого сокрушить феминистки. Даже то, что Байден их партайгеноссе, не остановило активисток.

Стремительным домкратом пошли разоблачения, согласно которым отчаянный Байден покушался уткнуться лицом в дамские прически, и жертвами посягательств стали семеро дам. Что полностью соответствует сказке Шарля Перро про то, как Герцог Синяя Борода последовательно подверг семь своих жен харрассменту. Новая жена открыла эти страшные дела и подверглась великой опасности, но тут приехали активисты и расправились со злодеем. Так демократический кандидат Байден Синяя Борода принял заслуженное наказание из рук демократической общественности.

Наши судейские тоже расправляются с правонарушителями, но порой поспешают довольно медленно. Буйных футболистов Кокорина и Мамаева решено держать в предварительном заключении до 25 сентября. При том, что свою программу буйства – "Что бы нам, господа, взять по хлысту, пойти постегать прохожих на мосту" – они осуществили еще 8 октября прошлого года. Шалость, бесспорно, могущая навлечь неприятности и даже навлекшая, но какая надобность расследовать очевидное и незамысловатое хулиганство столь длительное время – глубоко неясно.

Весь город был свидетель злодеянья, все граждане согласно показали, вдобавок к показаниям граждан были предъявлены видеозаписи, и теперь дело только за судейскими. Какой приговор они вынесут – отпустить ли буянов с миром, отправить ли в тюрьму для острастки, подвергнуть ли злой казни, как закоренелых злодеев – это решать, но ведь пора уж и решить.

Пока же все это напоминает правоохранение в послевоенной Италии, как оно было описано в повести "Старик Хоттабыч". Джинн, которого с пионерами занесло аж в Геную, подарил добродетельному рыбаку Джованни волшебный чемодан, органы правопорядка решили, что тот чемодан украл и взяли рыбака под стражу, после чего Хоттабыч имел беседу с генуэзским правоохранителем:

"- И сколько оно будет продолжаться, это следствие?

- Мы будем вести его самым ускоренным порядком, синьор. Значит, года через два - два с половиной, я полагаю, оно уже будет закончено. А там еще полгодика - и суд.

- Ты что же, хочешь три года морить этого славного рыбака в тюрьме, а потом еще будешь решать, виновен он или нет?

- Закон есть закон! У нас сейчас так много дел в производстве, что раньше просто боюсь обещать".

После чего Гасан Абдурахман заточил правоохранителя в стеклянный графин, а сосуд за умеренную мзду стали показывать трудящимся – "Каждый честный итальянец с удовольствием заплатит лиру, чтобы насладиться лицезрением прожженного взяточника и верного капиталистического холуя, заточенного в графин".

Неизвестно, посещают ли футболистов такие мстительные мечты, но в Пресненском райсуде г. Москвы "Старика Хоттабыча" явно не читали.

Тяга к сверхъестественному присуща также и знатному атеисту В. В. Познеру. Телеведущий желал бы взять интервью у вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, пребывающего, по его мнению, в геенне огненной. Замысел интересный, но неясно: то ли дух В. И. Ленина должен явиться В. В. Познеру, то ли В. В. Познер намерен посетить ад с экскурсией ("Видел света преставление, видел грешников в аду").

Первый вариант более простой:

"В. И. Ленин:

Уж близок час мой,

Когда в мучительный и серный пламень Вернуться должен я.

В. В. Познер:

О бедный Ленин!"

Правда, в этом случае есть известные ограничения – "Когда б не тайна

Моей темницы, я бы мог поведать

Такую повесть, что малейший звук

Разъял твои заплетшиеся кудри

И каждый волос водрузил стоймя,

Как иглы на взъяренном дикобразе;

Но вечное должно быть недоступно

Мирским ушам".

То есть шевелюра В. В. Познера не встанет дыбом (хотя и было бы занятно посмотреть), но и самое интересное В. И. Ленин ему не поведает.

Второй вариант проще. Телеведущий устроит схождение в ад, где грешники охотно будут рассказывать ему, как они дошли до своего прискорбного состояния. Остается только узнать, кто из телевизионных начальников будет в этой экскурсии выступать в качестве Вергилия, т. е. опытного вожатого.