Госдеп объяснил, почему Крым не Голаны

После одностороннего и неожиданного признания Соединенными Штатами Голанских высот израильской территорией (в котором его не поддержал ни ЕС, ни ближайший союзник Лондон) напрашивался неизбежный вопрос: а почему тогда не признаете и Крым?

И вот госсекретарь США Майк Помпео взялся разъяснить, почему.

- Нет более разных ситуаций, чем эти. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя. Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который ничем ей не угрожал, - объяснялся он в Сенате.

Сенаторы тогда поинтересовались: значит ли это, что Белый дом допускает во время военных действий захват территории у агрессора.

- Это лишь вопрос практичной политики. Получается так, что агрессия не влечет за собой никакой расплаты. Допустим, вы совершили нападение, которое завершилось неудачей, и у вас отняли часть вашей земли. А потом вы получаете эту землю обратно, - ответил глава американской дипломатии. По его мнению, это плохой прецедент.

- Помпео вновь неудачно сравнил Голаны и Крым. Крым был более 200 лет в составе нашей страны - Голаны никогда не были частью Израиля. В Крыму был референдум, на Голанах - нет. Их захватили в ходе войны, Крым вернулся в Россию мирно. Просто Израиль - союзник США. Вот и вся разница, - пояснил американский подход глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. Во время Шестидневной войны две трети этой территории заняли израильские войска. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив над ними свой суверенитет. Совбез ООН признал аннексию недействительной.

Сегодня на Голанах проживает около 39 тысяч человек. Еще в 70-х власти Израиля предоставили местным сирийцам израильское гражданство.

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