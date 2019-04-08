2019-04-08T20:36:28+03:00
Политика

Путин: решение США по Голанским высотам противоречит резолюциям ООН

Как заверил президент РФ, позиция нашей страны по этому вопросу неизменна
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заверил, что позиция нашей страны по Голанским высотам неизменна. Как заметил глава государства, решение США о признании этой территории частью Израиля противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совбеза ООН», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Между тем ООН с 1967 года считает, что часть этой территории оккупирована израильскими войсками. Что касается нашей страны, то, как ранее заметили в МИД РФ, заявление Вашингтона о признании Голан частью Израиля показывает пренебрежение американской стороной нормами международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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