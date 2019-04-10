Внучка Глаголевой пошла по стопам бабушки

Полина Симачева пошла по стопам знаменитой бабушки-актрисы. 12-летняя дочь балерины Анны Нахапетовой, рожденной Верой Глаголевой от режиссера Родиона Нахапетова, снялась в фильме "Стук капель по стеклу".

anahapetova Девочка моя, мы сегодня с дедушкой самые счастливые!

Юную актрису на премьере фильма поддержали мама и дедушка. "Девочка моя, мы сегодня с дедушкой самые счастливые! Поздравляем тебя и всю команду с премьерой! Ура! Так держать и только вперед, к новым победам!", - трогательно подписала фото с наследницей Анна Нахапетова.

Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала фото, на котором Полина стоит рядом с мамой и Родионом Нахапетовым. Сама Полина поблагодарила коллег по фильму и призналась: "Это был очень интересный опыт!".

Для внучки Веры Глаголевой эта работа - не первый опыт в кино. Она уже появлялась в фильмах "Наши дети" с Оксаной Акиньшиной и "Сдается дом со всеми неудобствами" с Викторией Исаковой и Светланой Ходченковой.

polushka2006 Спасибо всем большое

К слову, у мамы девочки - Анны Нахапетовой тоже есть опыт работы в кино. В детстве она снялась вместе с матерью в фильме "Воскресный папа", исполнив роль дочери героини Глаголевой. Позже она участвовала в картинах "С ног на голову", "Русские в городе ангелов", "Тайна лебединого озера" и картине своей матери "Одна война".

Как писал сайт kp.ru, Вера Глаголева скончалась в 2017 году в Германии. Последние несколько лет она лечилась от рака желудка. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.