2019-04-10T18:28:03+03:00
Звезды

Скрытная Пелагея впервые показала лицо дочки

Певица вместе с двухлетней дочкой пришла на хоккей поддержать мужа
Ольга ЛИБГАРДТ
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В 2016 году Пелагея и Иван Телегин поженилисьВ 2016 году Пелагея и Иван Телегин поженилисьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пелагея впервые вышла в свет с маленькой дочерью. 32-летняя певица, которая тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, появилась на хоккейном матче, куда привела с собой двухлетнюю Таисию.

Два года назад Пелагея стала мамой, но не торопилась показывать лица дочери поклонникам. И вот свершилось. Звезда появилась на игре с участием мужа Ивана Телегина. К слову, муж не подкачал - его команда вышла в финал Кубка Гагарина.

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Папарацци заметили звездную маму с дочкой на стадионе
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Пронырливые папарацци заметили звездную маму с дочкой на стадионе и сделали несколько снимков. Видно, что Пелагея очень переживала за супруга. Певица при этом нарядилась в цвета армейского клуба.

После игры жены хоккеистов московского ЦСКА сделали совместный снимок. Они порадовалась за своих мужей. Девушки, как и Пелагея, также взяли на матч своих маленьких детей. Теперь поклонники гадают, на кого же из родителей больше похожа малышка Таисия.

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После игры жены хоккеистов московского ЦСКА сделали совместный снимок
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Напомним, для Телегина это не первый ребенок. У спортсмена есть сын от предыдущих отношений. Что касается Пелагеи, то в 2010-м она была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. Первый брак артистки продлился два года.

В 2016 году Пелагея и Иван Телегин поженились. Пара старалась до последнего не рассказывать о свадьбе. Влюбленные расписались в Кутузовском загсе, а радостное событие отметили в фешенебельном ресторане на Рублевке.

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Пелагея с малышкой Таисией
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Вскоре после знаменательного события исполнительница забеременела. Чтобы спокойно подготовиться к родам, Пелагея покинула шоу "Голос", где она была тренером-наставницей. Таисия появилась на свет в январе 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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