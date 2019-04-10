Что из Москвы нельзя, везите через Минск: Украина расширила торговые санкции против России

Правительство Украины в среду приняло постановление о расширении торговых санкций против России. По запрет к ввозу из России попали теперь формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электроаппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1 тыс. вольт. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков и прочих емкостей. Этот перечень дополнил уже существующий список товаров, запрещенных к ввозу на Украину из России, в который входили локомотивы, вагоны и стрелочные переводы, а также хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты (Слава Рошену! - прим. авт.), мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка и т.д.

Новый список запретов в большинстве своем нанесет ущерб, в первую очередь, самой Украине, в частности инфраструктуре, подвижному составу и оборудованию «Украинских железных дорог». Но такие мелочи вряд ли кого волнуют в Киеве. Кроме того, на Украине давно освоена технология «Что-то там +», когда для ввоза необходимых, но запрещенных товаров используются фирмы-прокладки и посредники из других стран. Уголь из Донбасса, газ из России поставляются именно по таким схемам. Естественно, с накруткой, которую пилят уполномоченные на то персоны.

Так что, если нельзя везти из Москвы напрямую, привезут через Минск, Кишинев или хоть Роттердам с Дюссельдорфом.

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