2019-04-11T10:38:34+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Мужчина на свидании: «Полюби меня жадным, хамоватым и в трениках!»

Почему некоторые наши рыцари ведут себя «не как все»?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Почему некоторые наши рыцари ведут себя «не как все»?Почему некоторые наши рыцари ведут себя «не как все»?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Очередное большое спасибо всем, кто прислал письма на этой неделе. Опять – читательницам. Господа мужчины продолжают деликатно отмалчиваться. Невольно начинаешь верить, будто женщины на первых свиданиях ведут себя, словно статуи в музее: гадостей не говорят и выглядят красиво. Хотя это не всегда так, наверное. Или всегда? Напишите уже.

А пока продолжаем тему «эпичных» кавалеров.

«Здравствуйте! прочитала ваш блог о "пополамщике". Очень актуальная для меня тема - знакомства и неудачные свидания.

У меня было всякое…

Один молодой человек (познакомились на сайте) просто водил меня вдоль набережной: ни в кафе не пригласил, ни сока не предложил. Потом сели на лавочке. Я захотела попить (было лето, жарко) и предложила купить воды. Пришли в магазин, он купил воду. Я поблагодарила. Вышли, встали рядом с магазином под аркой. Я открыла, попила. Он выхватывает у меня бутылку из рук - пьёт и возвращает обратно! Видимо, себе купить отдельную бутылку жадность не позволила. Я уже молчу, что это как минимум невежливо выхватывать что-то из рук! Может, конечно, просто не догадался, хотя ему уже 38 лет. Апофеоз свидания: повёл меня опять сидеть на перекошенной лавочке в парке. На моё предложение прогуляться к нормальным лавочкам ответил, что болит спина. Потом проводил меня до остановки общественного транспорта, предложил дать мне деньги на проезд - я отказалась, и попрощался. Всё бы ничего, можно понять… НО! Он был на машине!!!

Другой мужчина приехал на знакомиться в спортивном костюме. Но больше всего меня поразило общение с ним: человек, видя меня первый раз в жизни, начал говорить такие вещи: "А может быть, тебе лучше удалиться с сайта, чтобы другие мужчины на тебя не смотрели". Конечно это он мне говорил, когда мы сидели опять же на пресловутой лавочке, держа меня за руку и заглядывая проникновенно в глаза. Кстати, в анкете на сайте он разместил чужие фотографии, но я решила дать ему шанс. Потом он стал жаловаться, что он голодный после работы, а я его не встретила с бутербродами. «Ты будешь плохая жена!» - заключил он.

Когда пошли гулять, он ещё умудрился, окидывая меня с ног до головы оценивающим взглядом, выдать такой перл: «Я смотрю, у тебя хороший вкус, мне как раз нужны новые кроссовки - поедешь со мной их выбирать?» Комментарии излишни.

Был молодой человек, с которым мы прошлись по набережной 15 минут (был февраль, дул холодный ветер), на протяжении которых он спрашивал меня, почему я молчу (хотя я не молчала а задавала вопросы и отвечала ему, а вообще-то когда видишь человека первый раз сложно говорить без умолку как со старым знакомым, которого давно не видел). Жаловался, что он замёрз (опять ремарка о кафе и чашке горячего чая, мы проходили мимо нескольких кафе), а потом вдруг вспомнил, что забыл покормить своих куропаток(!) - он живёт в частном доме. И предложил заканчивать встречу. Отвёз меня домой, при этом когда машину остановил, не вышел из неё и не открыл дверь, как это принято, а просто сидел и ждал с выключенным светом, когда я сама найду ручку дверцы в темноте, да ещё раздраженно меня поторапливал!

Оговорюсь, что нормальные мужчины, которые приглашают в кафе на чашку чая, все-таки чаще встречаются. И я уверена, что встречу своего человека.

Поля, 34 года».

Да, витязи у вас, Поля, как на подбор. Ходячие сценарии для ситкомов.

Конечно, все они хотели быть «не как все».

Но более важный сигнал, который заложен в этом стиле общения: «Полюби меня таким, какой я есть». Однако почему надо показывать именно худшую версию себя? Прийти в трениках и жаловаться на здоровье, сидя на кривой скамейке?

Почему? Да мама так его любила – любого. Даже в спущенных колготах, с грязными ногтями и соплёй под носом. Скорее всего, потом, чуть повзрослев, он влюбился. Вытер соплю, почистил ногти, проявил рыцарство и эгалитаризм. Но любимая не оценила. Подруга, соседка по парте, жена – кто угодно. Кстати, если жена, то может и вообще алименты выписала по полной схеме.

Он возненавидел бывшую, позабыл про закон больших чисел и решил искать среди женщин «маму».

Словом, невроз это все, невротические эти, как их... искажения.

Мне такому кавалеру всегда хочется сказать: «Дорогой Саша (Гриша, Вася), а можно я пукну? С утра метеоризм замучил. Чего миндальничать, раз уж мы тут по-простому, в подворотне, одну бутылку воды на двоих...»

Потому что я - какая есть - простодушна, как таракан. Если меня кормить и приручать, я буду крепчать и побеждать на тараканьих бегах. А если меня вымораживать, я убегу туда, где тепло, кормят и приручают.

И, да, жениха вам, Поля, психически здорового!

А что вы думаете, дорогие читатели? Продолжаю принимать рассказы о неудачных свиданиях – да и вообще обо всём. Мне действительно интересны ваши мысли, чувства, истории. Это ведь только в колонках я резковата. А в частном общении – очень дружелюбная. Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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