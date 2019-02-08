2019-02-08T20:25:25+03:00
Звезды

Екатерина Андреева расплакалась из-за жестокого убийства

Телеведущая не в силах смириться с потерей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Андреева.Екатерина Андреева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева пережила стресс. Знаменитость сообщила о том, что плачет.

"Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли", - написала Екатерина Андреева в своем блоге. Хищник попал в капкан, после чего был убит браконьерами.

Телеведущая напомнила, что является послом леопарда от Всемирного фонда дикой природы (WWF). "В сентябре мы ставили фотоловушки, чтобы наблюдать за пятью, всего пятью леопардами, которым мы хотели подарить дикую жизнь", - с прискорбием продолжила Андреева.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
"Я плачу,хотя я очень сильный человек": Екатерина Андреева в ужасе от смерти Килли
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Теледива не может смириться с потерей крошки Килли: "Леопардов на Кавказе было пятеро, теперь их четверо, мой крошка Леокот Килли больше не прыгнет, не зарычит, не заведет котят-пятнистиков. Еще четыре капкана, еще четыре выстрела, и они больше не будут жить с нами".

"И знаете что я думаю иногда? Многие из нас и не достойны этого... Там, в лесу, где он лежал беззащитный, в капкане, горстка тех, кого я отказываюсь называть людьми, отобрала жизнь у моего Леокота Килли", - сокрушается безутешная Екатерина Андреева.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Телеведущая является послом леопарда от WWF
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Подписчики поддержали знаменитость в комментариях: "Мне очень жаль... Хоть они и дикие звери, хищники, но люди гораздо опаснее, к сожалению", "Бедный малыш! И все ради шкурки!", "Сердце щемит, душа плачет", "Какой кошмар" Как же жалел, что же это за звери в человечьем обличье?!".

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева раскрыла секреты красоты
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ИСТОЧНИК KP.RU

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