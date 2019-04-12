Выгодно ли сейчас заводить ребенка?

Последние исследования показали: в стране начинается серьезный демографический кризис. Что с этим делать? Как подтверждает мировой опыт, выход для страны один: рожать как можно больше детей.

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬИ

И в общем-то россияне не против. Согласно опросам ВЦИОМа, если в 2014 году только 28% жителей нашей страны считали, что в их идеальной семье должно быть трое детей, то в прошлом году за это высказались уже 43%. Еще 42% жителей России считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих малышей в доме.

При этом большая часть участников опроса назвала и главную причину, почему они не заводят детей: это финансовый вопрос.

Вот и Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию главной темой обозначил снижение рождаемости в стране. Напомнил: смогли же мы переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении.

Президент предложил сразу пакет мер по поддержке семей с детьми: охватить выплатами на первого и второго ребенка большее число семей, увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами, помочь с решением жилищного вопроса, снизить налоги для родителей - об этом мы обязательно расскажем подробнее в «Комсомолке».

Но как оказалось, многие россияне даже не в курсе, какие сейчас существуют выплаты за рождение ребенка. «Комсомолка» решила разобраться и составить своеобразный справочник для тех, кто задумывается о первом, втором, а может, уже и о третьем малыше.

Сегодня мы поговорим только о деньгах. Счастье обнять своего ребенка, слышать смех малыша в доме - это совсем другая история, про которую, конечно же, нельзя забывать!

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Уже сейчас, только планируя ребенка, можно примерно посчитать, сколько семья может получить после его рождения.

Есть единовременные пособия, есть ежемесячные выплаты (см. «Калькулятор «КП»). Хорошая новость - многие из этих выплат выросли в 2019 году. Они были проиндексированы с учетом инфляции.

Калькулятор "КП"

Декретные:

Оплачиваются 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) при стандартном течении беременности; 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, включая операцию «кесарево сечение»; 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности.

Пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка будущей мамы. Расчет такой:

- суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Если будущая мама идет в декрет в 2019 году, возьмут ее заработки за 2018 и 2017 годы;

- полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной заработок;

- этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше.

Минимальные декретные выплачивается тем женщинам, которые в предыдущие два года не работали или зарабатывали минимум. В этом случае для расчета берется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 года МРОТ равен 11 280 руб. Декретные за 140 дней составят 51 919 руб.

Выплата при рождении:

Ее получают один раз и она не зависит от размера заработка мамы. С 1 февраля 2019 года это 17 479,73 рубля (раньше было 16 759,09 рубля).

Пособие по уходу за ребенком:

Выплачивается ежемесячно в течении полутора лет с рождения малыша. Оно равно 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Для расчета пособия, как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за последние два года. Минимум и максимум - см. инфографику.

Материнский капитал:

Выплачивается за второго или последующего ребенка, рожденного с 2007 по 2021 год. Его можно получить только один раз - и потратить на определенные нужды семьи (см. инфографику).

ИТАК

Если все просуммировать, получается, в общей сложности новорожденный может принести в семью до миллиона рублей!

И это не считая различных льгот (о них тоже обязательно расскажем в «Комсомольской правде»).

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Выплаты, которые положены родителям с невысокими доходами

Кроме всех перечисленных выплат, есть еще и так называемый демографический пакет Президента России. Это пособия, которые должны поддержать семьи с маленькими доходами, молодые или неполные семьи, где малышей воспитывает мать-одиночка или отец-одиночка (а таких семей в нашей стране, увы, немало). Они появились в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми». И после Послания президента число семей, которые могут на них рассчитывать, значительно увеличивается - так уже подсчитали в Минтруде (подробности).