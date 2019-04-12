Как государство еще помогает мамам и папам

Кроме всех перечисленных выплат, есть еще и так называемый демографический пакет Президента России. Это пособия, которые должны поддержать семьи с маленькими доходами, молодые или неполные семьи, где малышей воспитывает мать-одиночка или отец-одиночка (а таких семей в нашей стране, увы, немало). Они появились в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми». И после Послания президента число семей, которые могут на них рассчитывать, значительно увеличивается - так уже подсчитали в Минтруде.

Какие именно это выплаты?

НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА (ИЗ СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА)

Когда?

Выплачивается ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 года.

Эта мера поддержки появилась только в прошлом году. Соответственно выплаты полагаются семьям, в которых первый или второй ребенок появился после 1 января 2018 года.

Сколько?

В среднем по стране - 11,2 тыс. рублей в месяц.

Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. То есть если семья обращается за выплатой в 2019 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за второй квартал 2018 года.

Кому положена?

Чтобы понять, имеет ли ваша семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка.

Сейчас семья имеет право на выплату, если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума.

А уже с января 2020 года согласно Посланию президента cемья имеет право на выплату, если полученная величина меньше 2-кратного прожиточного минимума.

Согласно подсчетам Минтруда, это изменение позволит получать пособие 70% семей, где рождаются первые дети.

Куда обращаться?

Если ребенок первый - в орган социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ;

Второй ребенок - в территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ.

Изменение размера материнского капитала

ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА (И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ)

Эта выплата появилась с 2013 года, введена указом «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Выплачивается в 71 регионе, в том числе в 62 - при участии федерального бюджета.

Когда?

Ежемесячно до достижения ребенком возраста 3 лет.

Сколько?

В среднем 11,2 тыс. рублей (в размере одного прожиточного минимума ребенка в вашем регионе).

Куда обращаться?

В орган социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ.

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

На эти деньги рассчитывают как минимум 470 тыс. человек.

Кому и когда?

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Сколько?

До 1 июля 2019 года родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5500 рублей.

Согласно посланию президента с 1 июля 2019 года размер выплаты увеличится до 10 000 рублей.

То есть, если родитель или опекун ухаживает за двумя детьми-инвалидами, то он будет получать ежемесячно по 20 000 рублей.

Если семья живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, размер ежемесячной выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Куда обращаться?

В территориальный орган Пенсионного фонда России, МФЦ, Госуслуги.

ЦИФРА

9,2 млн семей в России получили сертификат на материнский капитал.

6,5 млн семей им уже воспользовались.

Большая часть (5,8 млн) потратили его на улучшение жилищных условий.

КСТАТИ

Портал и мобильное приложение Госуслуги (www.gosuslugi.ru), а также сайты соответствующих ведомств, например Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), сэкономят ваше время и силы, подскажут, как удобнее и быстрее получить деньги.

Еще вариант: скачайте программы «Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение, где можно найти много полезной информации о пособиях, в том числе посчитать их размер для конкретной семьи.

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