2019-04-11T19:49:02+03:00
Общество

Мама ищет работу

Три проверенных способа трудоустроиться, когда на руках маленький ребенок
Поделиться:
Только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей.Только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Недавно портал Superjob.ru провел очень интересное исследование: легко ли женщине после декрета устроиться на работу. Оказалось, это не так уж и сложно! То, что все как один начальники якобы настроены против молодых мам, оказалось мифом. Как показало исследование, только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей. В том числе маленьких.

Незамужних и бездетных дам избегают 9% начальников. А вот тем молодым женщинам, которые только выскочили замуж, сложнее всего: им не рады 16% российских работодателей. Их логика понятна: такие сотрудницы могут очень скоро засобираться в декрет.

Так что мамы маленьких детей имеют все шансы найти работу.

Остается вопрос: какую лучше выбрать форму занятости?

1. «На удаленке»

Некоторые россиянки умудряются трудиться и в декрете, и в отпуске по уходу за ребенком. Чаще всего работают, не отрываясь от материнства, дамы, тестирующие компьютерные программы, переводчицы, дизайнеры и журналисты (См. КОНКРЕТНО).

Это чаще всего представительницы профессий, которые подразумевают удаленную занятость - у них нет необходимости каждый день ездить в офис. Мамы работают из дома.

Конечно, здесь есть определенные минусы: карьеры в таком режиме не сделаешь. И фриланс порой подразумевает нестабильные заработки. Но, с другой стороны, работа из дома может быть временной: пока ребенок не подрастет, не пойдет в детский сад, а затем и в школу. Потом спокойно можно будет ездить в офис.

Эксперты дают советы: в интернете есть множество сайтов, где можно найти временную работу. Подключайте бывших коллег, они могут подсказать, кому нужны фрилансеры.

А юристы напоминают, что объемы и сроки выполнения разовой работы необходимо фиксировать в договоре (подряда или оказания услуг). И обязательно в документах указывать размер и форму оплаты. Так вам будет спокойнее.

2. Рядом с домом

Эксперты Superjob.ru предлагают и другой вариант. Можно ежедневно экономить два-три часа, устроившись на работу недалеко от дома. В больших городах многие компании из соображений экономии арендуют офисы подальше от центра. Поинтересуйтесь, нет ли таких в вашем районе?

А в резюме укажите, где живете. Кандидат «по соседству» будет рассмотрен как потенциально более подходящий. Стоит подчеркнуть это и на собеседовании.

3. Полный день

При таком варианте в первую очередь надо решить, кто будет в ваше отсутствие заботиться о ребенке. (Бабушка лучше, няня или детский сад - см. соседнюю полосу.) Есть и такой интересный вариант: мама выходит на полный рабочий день, а фрилансить дома остается папа. Так живет немало современных семей.

Собирающимся на работу обязательно стоит освежить свои знания по специальности. Кстати, очень скоро помогать мамам в этом будет государство - см. «ВАЖНО!»

На собеседовании знатоки советуют обязательно подчеркнуть два момента.

Во-первых, несмотря на перерыв в работе, вы остались профессионалом - читаете специализированную периодику, прошли курсы повышения квалификации, общаетесь с бывшими коллегами и т. д.

Во-вторых, у вас есть помощники в воспитании ребенка, и вам не придется часто уходить на больничный.

Кстати, как вариант: можно пойти работать в госучреждение. Здесь не придется перерабатывать, и в таких местах особенно чтут Трудовой кодекс. Например, многие молодые мамы устраиваются работать в детский сад, в который ходит их маленький ребенок. Может, заработок здесь и не очень большой, но зато можно уходить домой пораньше. И никто не будет пилить за частые больничные.

Конкретно

Конкретно

Знай свои права

Что говорит закон?

Конечно, с работодателем лучше не ссориться и стараться найти компромисс. Но каждая мама должна знать свои права и при случае их защищать. В Трудовом кодексе есть несколько статей, которые касаются работающих женщин с маленькими детьми.

Статья 64 - запрещает отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с наличием детей. Если такое все-таки происходит, мамы в праве потребовать от работодателя официальный письменный отказ и обжаловать его в суде.

Статья 258 - работающим мамам каждые три часа полагаются получасовые перерывы для кормления ребенка до полутора лет. Можно эти перерывы суммировать и перенести на начало или конец рабочего дня. Или присоединить к обеденному перерыву.

Статья 259 - женщину, имеющую ребенка до трех лет, отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, можно только с ее письменного согласия.

ВАЖНО!

Государство поддержит

Со следующего года в России начнет работать федеральный проект «Содействие занятости женщин...».

По нему молодая мама сможет обучиться новой специальности или повысить квалификацию прямо во время отпуска по уходу за ребенком. Уже даже подсчитали: к 2024 году пройти переобучение или подтянуть свои профессиональные знания по этой программе смогут минимум 230 тысяч россиянок. На этот проект уже выделены внушительные средства: более 11 млрд рублей. Так что очень скоро молодые мамы станут более конкурентоспособными на рынке труда!

Кстати, уже сейчас подобные программы работают в регионах. В 2018 году, к примеру, обучение и дополнительное профессиональное образование получили 18,2 тысячи женщины с маленькими детьми. Но, по оценке Минтруда, мам, желающих обучаться, повышать квалификацию или учиться чему-то новому, куда больше! Им обязательно пойдут навстречу. И когда федеральный проект заработает, получится «прокачать» в плане профессии в 2,5 раза больше женщин с малышами.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кто поможет вырастить гения: Няня, бабушка или детсад

С кем будет комфортнее и полезнее проводить время подрастающему малышу

Итак, мама собралась на работу. А значит, ребенка надо с кем-то оставлять. Вариантов, как правило, три: бабушка или другой близкий родственник, няня или детский сад (ясли). Конечно, не у всех мам и пап родители под боком, некоторым няня не по карману. Но если есть возможность выбирать - что же будет лучше для вашего малыша? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном третий раз
Сенат утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США
В Госдуме предложили полностью запретить полиэтиленовые пакеты в России
В Минпросвещения опровергли информацию о том, что в школы не будут пускать детей без прививок
В Варшаве неизвестный в маске зарезал прохожего
Вучич: «Мы не вступим в блок НАТО»
Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале "1+1"
В США экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний по делу Манафорта
Первый израильский луноход разбился при посадке
Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа: «Это не моя тема»
Полторак рассказал, когда Украина снова направит корабли в Керченский пролив
В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа: «Мы не зоомагазин, животных не держим»
США по запросу НАТО временно разместят в Румынии свою систему ПРО THAAD
АвтоВАЗ объявил о намерении прекратить поставки машин в Европу
Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России
Белоруссия решила закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба»
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура
Литва отозвала своего посла в России для консультаций
Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента
Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт
Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке