Мама ищет работу

Недавно портал Superjob.ru провел очень интересное исследование: легко ли женщине после декрета устроиться на работу. Оказалось, это не так уж и сложно! То, что все как один начальники якобы настроены против молодых мам, оказалось мифом. Как показало исследование, только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей. В том числе маленьких.

Незамужних и бездетных дам избегают 9% начальников. А вот тем молодым женщинам, которые только выскочили замуж, сложнее всего: им не рады 16% российских работодателей. Их логика понятна: такие сотрудницы могут очень скоро засобираться в декрет.

Так что мамы маленьких детей имеют все шансы найти работу.

Остается вопрос: какую лучше выбрать форму занятости?

1. «На удаленке»

Некоторые россиянки умудряются трудиться и в декрете, и в отпуске по уходу за ребенком. Чаще всего работают, не отрываясь от материнства, дамы, тестирующие компьютерные программы, переводчицы, дизайнеры и журналисты (См. КОНКРЕТНО).

Это чаще всего представительницы профессий, которые подразумевают удаленную занятость - у них нет необходимости каждый день ездить в офис. Мамы работают из дома.

Конечно, здесь есть определенные минусы: карьеры в таком режиме не сделаешь. И фриланс порой подразумевает нестабильные заработки. Но, с другой стороны, работа из дома может быть временной: пока ребенок не подрастет, не пойдет в детский сад, а затем и в школу. Потом спокойно можно будет ездить в офис.

Эксперты дают советы: в интернете есть множество сайтов, где можно найти временную работу. Подключайте бывших коллег, они могут подсказать, кому нужны фрилансеры.

А юристы напоминают, что объемы и сроки выполнения разовой работы необходимо фиксировать в договоре (подряда или оказания услуг). И обязательно в документах указывать размер и форму оплаты. Так вам будет спокойнее.

2. Рядом с домом

Эксперты Superjob.ru предлагают и другой вариант. Можно ежедневно экономить два-три часа, устроившись на работу недалеко от дома. В больших городах многие компании из соображений экономии арендуют офисы подальше от центра. Поинтересуйтесь, нет ли таких в вашем районе?

А в резюме укажите, где живете. Кандидат «по соседству» будет рассмотрен как потенциально более подходящий. Стоит подчеркнуть это и на собеседовании.

3. Полный день

При таком варианте в первую очередь надо решить, кто будет в ваше отсутствие заботиться о ребенке. (Бабушка лучше, няня или детский сад - см. соседнюю полосу.) Есть и такой интересный вариант: мама выходит на полный рабочий день, а фрилансить дома остается папа. Так живет немало современных семей.

Собирающимся на работу обязательно стоит освежить свои знания по специальности. Кстати, очень скоро помогать мамам в этом будет государство - см. «ВАЖНО!»

На собеседовании знатоки советуют обязательно подчеркнуть два момента.

Во-первых, несмотря на перерыв в работе, вы остались профессионалом - читаете специализированную периодику, прошли курсы повышения квалификации, общаетесь с бывшими коллегами и т. д.

Во-вторых, у вас есть помощники в воспитании ребенка, и вам не придется часто уходить на больничный.

Кстати, как вариант: можно пойти работать в госучреждение. Здесь не придется перерабатывать, и в таких местах особенно чтут Трудовой кодекс. Например, многие молодые мамы устраиваются работать в детский сад, в который ходит их маленький ребенок. Может, заработок здесь и не очень большой, но зато можно уходить домой пораньше. И никто не будет пилить за частые больничные.

Конкретно

Знай свои права

Что говорит закон?

Конечно, с работодателем лучше не ссориться и стараться найти компромисс. Но каждая мама должна знать свои права и при случае их защищать. В Трудовом кодексе есть несколько статей, которые касаются работающих женщин с маленькими детьми.

Статья 64 - запрещает отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с наличием детей. Если такое все-таки происходит, мамы в праве потребовать от работодателя официальный письменный отказ и обжаловать его в суде.

Статья 258 - работающим мамам каждые три часа полагаются получасовые перерывы для кормления ребенка до полутора лет. Можно эти перерывы суммировать и перенести на начало или конец рабочего дня. Или присоединить к обеденному перерыву.

Статья 259 - женщину, имеющую ребенка до трех лет, отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, можно только с ее письменного согласия.

ВАЖНО!

Государство поддержит

Со следующего года в России начнет работать федеральный проект «Содействие занятости женщин...».

По нему молодая мама сможет обучиться новой специальности или повысить квалификацию прямо во время отпуска по уходу за ребенком. Уже даже подсчитали: к 2024 году пройти переобучение или подтянуть свои профессиональные знания по этой программе смогут минимум 230 тысяч россиянок. На этот проект уже выделены внушительные средства: более 11 млрд рублей. Так что очень скоро молодые мамы станут более конкурентоспособными на рынке труда!

Кстати, уже сейчас подобные программы работают в регионах. В 2018 году, к примеру, обучение и дополнительное профессиональное образование получили 18,2 тысячи женщины с маленькими детьми. Но, по оценке Минтруда, мам, желающих обучаться, повышать квалификацию или учиться чему-то новому, куда больше! Им обязательно пойдут навстречу. И когда федеральный проект заработает, получится «прокачать» в плане профессии в 2,5 раза больше женщин с малышами.

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