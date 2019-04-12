2019-04-11T19:52:30+03:00
Общество

Кто поможет вырастить гения: Няня, бабушка или детсад

С кем будет комфортнее и полезнее проводить время подрастающему малышу
Александра КУЧУК
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Психологам удалось доказать: под влиянием бабушек дети становятся... одареннее.Психологам удалось доказать: под влиянием бабушек дети становятся... одареннее.
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Итак, мама собралась на работу. А значит, ребенка надо с кем-то оставлять. Вариантов, как правило, три: бабушка или другой близкий родственник, няня или детский сад (ясли). Конечно, не у всех мам и пап родители под боком, некоторым няня не по карману. Но если есть возможность выбирать - что же будет лучше для вашего малыша?

Будем баловать?

Не так давно в Москве и Подмосковье психологи провели прелюбопытное исследование. Им удалось доказать: под влиянием бабушек дети становятся... одареннее.

Психологи измерили уровень творческих способностей у школьников младших классов. И выяснилось, что у детей, в воспитании которых с рождения участвовали бабушки, потенциал на 30 - 40 процентов выше! То есть, в принципе, эти дети гениальнее: мыслят они оригинальнее и ищут нестандартные решения чаще, чем дети, выросшие только с мамой и папой.

Почему?

Оказалось, все дело в похвалах, на которые бабушки щедры. А еще они дают ребенку возможность выбора, самовыражения, потакая его капризам. Это способствует творческому началу. Родители, как правило, наоборот, придерживаются более жесткого стиля воспитания, что несколько вредит ребенку в плане развития одаренности.

Но есть одно «но». Как оказалось, мягкие методы воспитания не идут на пользу интеллекту. Развитие мыслительных способностей стимулируют требовательность и контроль. А за этим - к родителям.

- Даже самая строгая мама, как правило, с возрастом превращается в балующую внуков бабушку, - объясняет семейный психолог Мария Матана. - Она свой долг обществу отдала, воспитала ребенка по правилам - и теперь может расслабиться. Но если родители ребенка отдают целиком на воспитание старшему поколению, а сами строят карьеру или личную жизнь, то бабушкам приходится брать на себя функцию родителей. И это ведет к смещению ролей и внутреннему конфликту. Бабушка не может быть мамой! Она должна быть эмоциональной отдушиной.

То есть в идеале, чтобы вырастить маленького гения, жить ребенку надо с родителями, но при этом регулярно общаться с бабушкой.

От 1,5 до 3 лет

Важный вопрос: когда ребенок вообще готов к вашему выходу на постоянную работу?

- Младенец очень сильно эмоционально связан с мамой, - объясняет семейный психолог. - От нее зависит его ощущение безопасности в этом мире. Точно не стоит выходить на постоянную удаленную работу до достижения ребенком 1,5 лет. В это время в плане становления личности у малыша месяц идет за год - и чрезвычайно важно в нем участие родителей.

Но это не значит, что мама должна неотрывно сидеть с ребенком! Можно и даже нужно уходить на короткий срок, до 1 дня, оставив присматривать за малышом человека, которого ребенок знает и которому доверяет.

Мама не должна быть загнанной и замученной - это тоже отражается на состоянии ребенка. Поэтому призывайте на помощь близких и обязательно выделяйте время для себя.

В возрасте от 1,5 до 3 лет дети постепенно становятся более самостоятельными. А после 3 лет начинают очень активно взаимодействовать с внешним миром - и постоянная потребность в маме уже не столь велика. Тут уж точно женщина может начать вплотную заниматься своей карьерой.

Можно ли обойтись без садика

Многие современные родители нанимают в помощь няню.

- Надо понимать, что этот человек будет сильно влиять на вашего ребенка, станет для него значимым взрослым, - говорит Мария Матана. - Лучше, если у няни будут близкие к вашим правила жизни и установки по воспитанию.

Возможно, хорошим вариантом станет небольшой домашний детский сад. Туда стоит отправлять ребенка в возрасте от полутора-двух лет, когда он уже может самостоятельно есть, проситься в туалет, знать некоторые слова и т. п. Адаптацию лучше начать именно с домашнего детского садика. Но, выбирая этот вариант, надо помнить, что там будут разновозрастные дети. Это не всегда хорошо. Дети буду сравнивать себя с другими, да и потребности у них разные. Если в два года ребенок любит складывать, а еще лучше ломать башни из кубиков, то у детей постарше уже сложные игры, конструкторы.

К 4 годам ребенку точно будет лучше и полезнее пойти в государственный детский сад, где дети в группе одного возраста.

Некоторые родители считают, что можно обойтись вообще без детского сада. Это неправильно. Представьте, каково совершенно домашнему ребенку пойти в школу? Будет очень тяжело привыкнуть.

И надо понимать: кружки, занятия в центрах развития не могут полноценно заменить детский сад. Дети там не общаются, а выполняют задания. А малышам обязательно надо учиться дружить, строить отношения в коллективе.

На что россияне обращают внимание при выборе детсада

На что россияне обращают внимание при выборе детсада

Важная цифра

Минимум 255 000 дополнительных мест для детей до трех лет появится в ближайшие два года в России в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Это и государственные, и частные детские садики, и группы кратковременного пребывания, где будут созданы все необходимые условия для малышей, в том числе с особенностями развития, инвалидов. Появление разного вида ясельных групп, где за детьми будут присматривать и обучать, поможет сотням тысяч мам вернуться к активной трудовой деятельности и начать зарабатывать.

КСТАТИ

А по какой программе обучать дошколенка?

Оказывается, программы дошкольного воспитания в детских садах примерно одинаковые, требования к ним одни и работают они по федеральному стандарту. Отличия только в методах обучения. Всего программ в России 26. Есть достаточно старые, которые были еще в Советском Союзе, и современные. Самые распространенные программы: «От рождения до школы», «Детство», «Истоки», «Радуга», «Мир открытий».

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«Старшему поколению сейчас интереснее «по Парижам ездить»

А что думают сами мамы, когда сталкиваются с необходимостью выбора?

«Девочки, бабушки для того, чтобы баловать! Конфетки там, мультики, пирожки с вареньем и т. д. А мамы построже. И это самая хорошая модель, на мой взгляд. Кто-то же должен баловать».

Лика.

«Все, конечно, очень индивидуально. Я лично столкнулась с тем, что нынешним бабушкам в основном интереснее «по Парижам ездить», чем сидеть с внуками. Моя мама, когда приезжает, например, никогда не готовит, зато по магазинам рьяный ходок. Так что бабушка из нее, как из моего детства - с пирогами и блинами, не очень-то получается...»

Марина.

«Если есть возможность удаленной работы, неполного дня - это оптимальный вариант! А выбирая из няни, бабушки и сада, на мой взгляд, предпочтительнее бабушка. Все минусы, связанные с бабушкой, сводятся к взаимоотношениям между вами и бабушкой, правда? А плюсы бабушки связаны с комфортом и спокойствием ребенка! Так в чем выбор?»

Ленок.

«Мы изначально с мужем договорились: няня и только няня. Никаких постоянных бабушек и пр. родственников. Для няни мое слово закон, и я имею над ней власть, для бабушки - нет. С няней мне не надо ничего из себя изображать. Бабушки могут приходить в гости, периодически гулять, забирать и т. п.»

Маша.

«Я в декрете продолжаю работать (подрабатываю репетитором), оставляю с бабушкой/дедушкой. Но хочу в сад отдать, все-таки сад - первая школа жизни».

Ирина.

С сайта babyblog.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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