Удивительная Мексика: встретить рассвет в Чичен Ице и увидеть самый маленький в мире вулкан

Безусловно, путешествие в Мексику – это невероятное впечатление, которое останется с вами навсегда, а то, как именно вы спланируете свой визит в эту далекую и манящую страну, может придать полученным впечатлениям совершенно разные «привкусы». О своем путешествии в Мексику «КП» рассказала вокалистка absolute soul группы SHOO Шуня Балашова, поделившись советами где побывать и что непременно попробовать во время поездки.

- Конечно, нужно в первую очередь определить основные «точки», которые хочется посетить, а также понять, кто именно проведет вас по этому маршруту, - советует Шуня. - Нам повезло, и наш гид стал одной из причин, по которым наше путешествие стало прекрасным: молодой парень, но, при этом знаток своего дела, переехал в Мексику из России, остановив свой выбор именно на этой стране после почти что 10-летнего путешествия по разным уголкам планеты. Тут у Александра Рыбина (так зовут этого удивительного гида) уже семья и дети, друзья, а также собственное дело.

В первую очередь найдите такого человека, в идеале, чтобы он был с вами в течение всей поездки, подсказывал, делился своими знаниями на уровне «местного», а также рассказывал небольшие тонкости и «хитрости» о жизни и быте Мексики.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ?

1. Дом Фриды Кало и Диего Ривера.

Тут вы встретите толпы паломников, девушек одетых в стиле Фриды, художников из разных стран, а также тысячи торговцев всевозможными сувенирами с символикой Фриды и репродукциями ее картин. Зайдя в дом после длинной очереди, вы не поверите: там будет тихо, и в этой тишине вы будто будете слышать, как падают на многочисленные кровати художницы легкие пылинки.

Дом Диего Ривера и Фриды Кало. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

2. Дом Троцкого

Тут, наоборот, вы не встретите почти ни одного туриста. В полнейшей пустоте вы будете ходить по залам и комнатам его дома, изучая удивительную выдающуюся фигуру этого человека. Но это обязательно надо видеть, постараться проникнуться и понять этого человека, его место в истории. Все в доме помогает вам это сделать, комнаты сохранены так, какими они были при жизни Троцкого.

Могила Льва Троцкого. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

3. На рассвете посетить Чичен Ица

Встретить рассвет в одном из красивейших из оставшихся на поверхности Земли городов Майя, посмотреть, как из-за идеальной пирамиды всходит медленно солнце, освещая поле для игры в мяч, загадочные «храмы» и дома.

Рассвет в Чичен Ице. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

4. Проплыть по подземной реке, наблюдая за рыбами и летучими мышами, а также архитектурой, созданной самой природой.

5. Увидеть самый маленький в мире вулкан, который располагается прямо на главной площади города Cuexcomate и даже спуститься в его кратер

6. Посетить самую жуткую католическую церковь, в которой в жертву приносят петухов и где причащаются кока-колой.

Городок Чамула, где местные жители на полном серьезе не любят туристов, а, в особенности, их камеры. Где женщины даже в летний зной носят шерстяные юбки – чух – где совсем не безопасно даже сегодня, располагается церковь, где все смешалось: напротив икон, индейские семьи раскладывают собственные свечи, пьют кока-колу, которая по местным понятиям изгоняет злых духов из человека, и заболевших людей лечат прикладыванием жертвенного петуха, которые позже «забирает» на себя болезнь и зарывается в землю навсегда.

Церковь в Чамуле. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

ЧТО ЕСТЬ?

1. Конечно это знаменитые мексиканские «чипсы» начос, которые традиционно следует есть всегда. Их подают с трио из острых соусов – один другого острее, будьте аккуратны.

Начос. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

2. Кое-что бурное и взрывное - «леденцы» из хикамы

В одной из туристических зон мы увидели небольшой развал с огромными круглыми и плоскими леденцами на палочке и десятком контейнеров с цветными сыпучими наполнителями. Конечно, сразу захотели попробовать, а уже только потом решили разобраться в том, что же мы покупаем.

Оказалось, что такой «леденец» - это ломтик разрезанного корнеплода хикама, который нам практически не известен, но в Мексике и Латинской Америке популярен, примерно, как наши репа или редиска.

Его густо покрывают вареньем из чили при помощи кисти, а затем на липкий «соус» приклеивается уже разноцветный сахар.

Когда откусываешь от этого безумного «эскимо» небольшой фрагмент, во рту взрываются несколько залпов салюта. Все вкусы и ароматы смешались в одном продукте: кислое, сладкое, горьковатое, свежее, но, при этом тяжёлое. Есть довольно трудно, но попробовать стоит! Стоимость, тем более, 20 песо. (Примерно 80 рублей (с запасом)).

3. Если вы путешествуете в Мексику зимой, в январе, скорее всего, вы застанете Dia de Tres Reyes - День Трех Королей. В этот день 2018 лет назад, 6 января, были преподнесены дары волхвов новорожденному Иисусу, а в этот день в наше время принято собираться всей семьей и поедать «роску» (rosca).

Роска. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

О том, что такое «роска» подробно и интересно в своем блоге в Instagram рассказал Саша Рыбин:

«Что же такое rosca? Это традиционная вкусная сладкая сдоба с сухофруктами, цукатами снаружи… и маленькими пластмассовыми фигурками младенцев внутри.

Она имеет форму кольца, символизирующего короны королей, цукаты - украшающие их драгоценные камни. По другой версии, форма - это бесконечная божественная любовь, а украшения - соблазны, отвлекающие от сути. Тут как кому нравится.

В Мексику роска попала в XVI веке вместе с испанцами, колонизацией, католичеством, Рождеством и рождественскими вертепами с куклой младенца Иисуса во главе.

Счастливчиков, нашедших фигурку в роске, здесь назначают «крестными» младенца Иисуса, в чьи почетные обязанности входит нести куклу младенца Иисуса в церковь на праздник «Канделярия» (2 февраля).

Кроме этого, они должны угостить всю родню блюдом тамалес. Это древнее доиспанское блюдо, «пирожки» из кукурузной массы с разными начинками, приготовленные в кукурузных листьях на пару.»

4. Не забудьте отведать жареных кузнечиков!

Они есть в чили, с натуральным вкусом, а также в лимонном соке. Выбирайте на свой вкус!

Продавщица жареных кузнечиков. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

5. Блюдо с загадочным названием «Эскамолес» (Escamoles) — это ничто иное, как яйца черных гигантских муравьев Лиометопумов — национальное мексиканское блюдо. И выглядит не так уж страшно, если не представлять, из чего это приготовлено. На вкус, если не вдумываться, опять же, очень ничего.

Шуня ест кузнечика. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

6. Из приятного: попробовать шоколадный напиток Choco Mio, а также натуральный шоколад, сделанный на ваших глазах на мануфактуре в Оахаке. Называется местечко Chocolate Mayordomo.

Сотрудник мануфактуры по производству шоколада. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

ЧТО ПИТЬ?

Начните с трех интересных позиций, которые мы успели изучить за первые 1,5 дня путешествия.

Bandera - необычное прочтение привычной текилы (что в переводе означает — флаг). Нетрудно догадаться, что название такое оттого, что перед вами ставятся 3 рюмки разных цветов:

В левой - лимонный сок с характерным зеленоватым оттенком. Символизирует зеленый цвет мексиканского флага.

По центру располагается, само собой, текила, как правило репосадо (reposado), то есть выдержанный вид текилы (до 1,5 лет). Цвет слегка желтоватый, но символизирует собой белый центральный цвет мексиканского флага.

Справа - сангрита (в переводе «малая кровь» или «кровушка»). Это смесь томатного сока, сока лимона и капли острого соуса, например, табаско. Красный цвет флага.

Bandera. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

Второй напиток: старший брат текилы — mezcal. Крепкий и суровый, изготавливается из разновидности кактуса магей - эспадина. Пьётся в сопровождении дольки апельсина, который нужно окунуть в порошок из толчёного чили и, внимание, молототых червяков Chinicuiles (чинквилис), которые живут на этом кактусе.

Напитки разливает хозяин фермы. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

И, наконец, самый лёгкий и молодой - пульке (pulque). Как и многое другое, этот напиток дарит мексиканцам кактус магей. В центре кактуса вырезается небольшое углубление, в котором, спустя некоторое время, накапливается жидкость. Ее оставляют на 3-4 дня, сладкая жидкость бродит и превращается в слабоалкогольный мутный и сладкий напиток.

Пульке в сердцевине кактуса. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Настраиваемся на поездку с “Фридой” и “Тайной Коко”

Перед поездкой почитайте и посмотрите фильмы и книги, которые позволят вас по приезде в Мексику сразу быть готовым к потоку информации.

1. «Тайна Коко»

Замечательный новый полнометражный мультфильм для всей семьи (взрослым, может, даже понравится больше, чем детям). Сами мексиканцы очень довольны этой лентой, что большая редкость, когда речь заходит о кино про страны и культуры. Тут описан один из самых удивительных и странных для нас обычаев - традиция отмечать «День Мертвых». Этот мексиканский обычай и сегодня живее всех живых, как ни странно прозвучит это в данном контексте. В определенный день ежегодно семьи выставляют на своеобразный алтарь, который есть в каждом доме, фото и характерные предметы для своих близких, покинувших этот мир. У этих алтарей семьи вспоминают об ушедших родственниках с улыбкой на лицах, смеются и обсуждают добрые, смешные моменты, которые происходили с ними при жизни. А также выстилают дорогу своим родным с того света лепестками цветов, чтобы они не заблудились в нашем мире и нашли былой дом.

Кроме основной идеи, описанной тонко и точно, в мультфильме можно заметить более десятка аккуратных и идеально подмеченных мексиканских традиций, которые так внимательно и выискивали настоящие мексиканцы при просмотре этого мультфильма и не остались разочарованными. Кроме всего прочего, мультфильм очень добрый и трогательный, учит доброте и пробуждает исключительно положительные мысли.

Хикама. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

2. «Фрида»

Чувственная кинолента, основой которой послужила одна из лучших ролей голливудской красавицы – Сальмы Хайек. Тут она играет Фриду Кало – величайшую мексиканскую художницу и, так и хочется сказать, величайшую мексиканскую женщину.

Фильм наполнен яркими цветами, так важными для мексиканской культуры, музыкой, которой буквально все пропитано тут, чувствами, эмоциями и, главное, историей любви «слона и голубки» - Диего Риверы и Фриды Кало – пары, о которой сегодня знает, пожалуй каждый, кто так или иначе интересуется мировой культурой. Все эти элементы в соединении рождают удивительное впечатление, которое только усилится, когда вы посетите настоящий дом, где Фрида родилась, росла и жила потом почти что всю жизнь.

Рабочее место Фриды. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

3. «Апокалипто»

Фундаментальная режиссерская работа Мела Гибсона, которая в свое время наделала много шума. Фильм повествует о племени индейцев майя, на деле, племя, изображенное в киноленте являет собой собирательный образ племен, которых было немало. Сюжет фильма происходит на полуострове Юкатан, а герои говорят на юкатанском наречии. Фильм снимался в городах майя, в нем запечатлено множество пирамид, описываются и показываются индейские традиции, многие из которых могут нас, современных людей, просто шокировать, однако, посмотрев этот фильм до поездки на пирамиды и изучения реально существовавших городов с их обычаями, вы совсем по-другому будете смотреть на окружающие вас развалины былых городов. Ощущения, определенно будут острее, когда вы наглядно уже видели, как приносили в жертву людей прямо на вершинах подобных пирамид.

4. Документальные фильмы про Юрия Валентиновича Кнорозова.

Казалось бы, что общего у Мексики, далекой и непознанной, и этим русским именем? На самом деле, очень многое. Этот человек советский и русский ученый, известный во всем мире дешифровкой различных языков, в первую очередь, дешифровкой письменности майя. Его вклад в мировую науку неоценим и об этом, к всеобщему сожалению, мало кто знает, хотя знать обязательно надо.

Уличная еда - тамалес. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

5. «Мир Наизнанку»

Трэвэл-шоу знаменитого украинского путешественника Дмитрия Комарова. Посмотрите это шоу, чтобы проникнуться удивительным и разнообразным настроением и духом Мексики. Прочувствуйте Мексику и найдите те темы, которые будут вам особо интересны во время поездки.

Мексика – это удивительная страна, где каждый новый день принесет вам новую порцию удивительных впечатлений. Постарайтесь открыть свое сердце навстречу новому и прекрасному, приключениям и неожиданным открытиям.