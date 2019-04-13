«Она ничего не ест!» : жена Николаева раскрыла секрет похудевшей Пугачевой

После рождения двойняшек Гарри и Лизы Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнится 70 лет, феноменально похудела. Из пышки певица превратилась в стройную даму.

Коллеги и поклонники артистки пытаются разгадать секрет диеты Пугачевой, но Алла Борисовна не раскрывает свой секрет.

uliaveronika Хорошая компания в Московской оперетте на мюзикле "Анна Каренина"

- Мы часто бываем у неё в гостях, собираемся поиграть в бильярд или что-то обсудить. С детишками нашими играем. Алла Борисовна, если есть настроение, прекрасно готовит: омлет, суп шурпа, шашлык может пожарить. Умеет устроить праздник желудка.

А сама не ест,-призналась Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» жена Игоря Николаева певица Юля Проскурякова. - Алла Борисовна прекрасно похудела. Сила воли! Практически ничего не ест. Только огурцы. Мы ей говорим: «Алла Борисовна, наверное, так нельзя, что-то надо поесть!»

maxgalkinru Аппетитоподъёмный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется

Она говорит: «Мне нельзя, скоро концерт!»

- Жареные огурцы - фирменное блюдо Аллы Борисовны,-рассказала «КП» о любимом блюде Пугачевой певица Елена Преснякова.-Впервые я попробовала их в Лондоне, когда Кристина рожала там Никитку, а мы с Аллой сидели в номере отеля и жутко волновались за нее. Не могли даже спуститься в ресторан поесть - боялись пропустить звонок из клиники, ведь мобильных телефонов тогда еще не было. Вот там-то, прямо в гостиничном номере, на маленькой плитке, Пугачёва и готовила нам эти жареные огурцы. Жарить их можно, как кабачки, обваляв в муке или в сухарях, а в подсолнечное масло добавить соль и немного черного перца. Можно вообще не панировать, а просто обжаривать на сковороде в масле с солью и перцем. Получается очень оригинально на вкус!