"Хайли лайкли": Лавров оценил политику Запада в отношении России

СЕГОДНЯ 15:17 2018-07-13T15:17:38+03:00

Глава МИД указал на то, что все обвинения против нашей страны бездоказательны и строятся лишь на предположениях

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вся политика Запада в отношении России на данный момент строится по принципу "хайли лайкли" (с англ. "весьма вероятно"). Так, все обвинения в отношении Москвы не имеют под собой какой-либо доказательной базы и основываются лишь на предположениях.

"Сейчас идёт расследование отравления в Солсбери, и снова нет никакой прозрачности. Получается, что политика наших западных друзей в отношении России теперь строится на основании таких формулировок, как "весьма вероятно", и утверждений о том, что "нет другого правдоподобного объяснения", — сказал дипломат в интервью известному американскому тележурналисту Ларри Кингу в рамках шоу Larry King Now.

Глава МИД подчеркнул, что тоже самое касается расследования предполагаемого "вмешательства" РФ в президентские выборы в США. Мало того, что доклад комитета сената по разведке относительно данного дела подписали представители всего трех спецслужб, когда обычно в таком процессе участвуют десятки ведомств, так еще ведь в нем "не приводится ни одного факта", передает телеканал RT со ссылкой на Лаврова.

Напомним, что именно на фоне таких бездоказательных обвинений английское выражение "хайли лайкли" довольно прочно вошло в русский язык. Все началось с Лондона, который именно этими словами сопровождал все свои заключения "о причастности России" к инциденту с отравлением в Солсбери.