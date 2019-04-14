2019-04-14T12:54:27+03:00
Экономика

Овощи с начала года подорожали больше всего

ЦБ заявил, что пик инфляции в 2019 году пройден
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Овощи прибавили в цене 13,9%Овощи прибавили в цене 13,9%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовой пик инфляции, скорее всего, пройден.

- Он (пик инфляции — Ред.) оказался, к счастью, меньше, чем мы ожидали. Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, - рассказала Набиуллина на встрече Международного валютного фонда.

Другими словами, все, что могло подорожать, уже подорожало. А до конца года цены сильно меняться не должны. Даже наоборот — сейчас с начала года инфляция составила 5,3%, а по планам должна быть 4%. В теории, что-то даже может подешеветь.

Росстат уже отчитался: зарубежный туризм стал для россиян доступнее.

«Поездки в Китай стали дешевле на 2,4%, экскурсии в Финляндию – на 1,7%, автобусные туры по городам Европы – на 0,9%, отдых в Греции, Испании, Таиланде – на 0,2-0,6%», - говорится в исследовании статистического ведомства.

Дай-то бог, еще что-нибудь подешевеет. А пока мы решили посмотреть, что с начала года подорожало больше всего.

- Овощи +13,9%

- Крупы +4,4%

- Коммунальные услуги +3,3%

- Табак +2,3%

- Лекарства +2,1%

- Общественный транспорт +1,4%

- Бензин +0,4%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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