2019-04-14T13:07:29+03:00
Происшествия

В Подмосковье продавец картошки застрелил покупателя, который требовал вернуть назад его деньги

Несколько дней назад погибший купил 15 тонн товара на рынке «Фуд сити»
Александр РОГОЗА@rogozavr
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьямВозбуждено уголовное дело сразу по трем статьямФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Подмосковные разборки двух предпринимателей из-за картошки закончились стрельбой и убийством. Тело 32-летнего гражданина Азербайджана в ночь на 14 апреля обнаружили в машине на обочине дороги в Ленинском районе Московской области. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в живот. Скорую помощь и полицию на место вызвал раненый друг погибшего - у него тоже огнестрельное ранение. В голову. Пуля чудом прошла по касательной. Выживший-то и рассказал, как было дело.

- По словам пострадавшего, несколько дней назад он с товарищем приехали на оптовый плодоовощной рынок «Фуд сити», чтобы купить для последующей перепродажи на более мелких московских рынках 15 тонн картошки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Нашли продавца с товаром по приемлемой цене. Заплатили ему деньги - 300 тысяч рублей. Однако уже после погрузки, когда картошку доставили на склад, мужчины обнаружили, что большая часть корнеплода, «не соответствует качеству». Мелкая, поврежденная, местами гнилая.

Друзья вернулись на «Фуд сити», нашли того самого продавца и потребовали свои деньги назад. Тот якобы согласился, но попросил вечером в субботу доставить фуру картофеля в другое место. На месте встречи оптовиков ждала группа мужчин. Оппоненты начали спорить, кто кому и что должен. В какой-то момент один из «разборщиков» со стороны продавца вытащил пистолет и начал стрелять.

- Нападавшего и продавца картошки, у которого закупался убитый и его друг, сейчас ищут, - говорит источник. - Потерпевший говорит, что знали только имя торговца - Тагил.

В Следственном комитете по Московской области сообщают, что стрелка ищут. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - «убийство», «покушение на убийство» и «незаконное ношение огнестрельного оружия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вечеринка в честь дня рождения московского предпринимателя в одной из башен Москва-Сити закончилась стрельбой

Вечером в пятницу, 22 марта, в ресторане башни «Око» Москва-Сити собралась шумная компания. С размахом отмечали 50-летие московского предпринимателя Дмитрия Павлова. Известный в криминальных кругах по кличке Павлик, бизнесмен денег на праздник в честь себя любимого не жалел. Гостей развлекали именитые звезды эстрады. По словам сотрудников банкетного зала, ссора среди гостей началась в тот момент, когда на сцене пел Валерий Меладзе. Конфликт закончился на улице. У входа в башню началась драка, а потом и стрельба (подробности)

В Москве после драки со стрельбой задержали 10 человек

На юго-востоке Москвы около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой. Как сообщили в правоохранительных органах, полиция задержала 10 человек. Еще один подозреваемый в стрельбе находится в розыске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр РОГОЗА

 
Читайте также
Новости 24
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"
В Совфеде раскритиковали передачу грамоты Петра I Украине
Минприроды считает поджог вероятной причиной пожара в "Лосином острове"
Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"
При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека
Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации
Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты
Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем
Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро
Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом