В Подмосковье продавец картошки застрелил покупателя, который требовал вернуть назад его деньги

Подмосковные разборки двух предпринимателей из-за картошки закончились стрельбой и убийством. Тело 32-летнего гражданина Азербайджана в ночь на 14 апреля обнаружили в машине на обочине дороги в Ленинском районе Московской области. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в живот. Скорую помощь и полицию на место вызвал раненый друг погибшего - у него тоже огнестрельное ранение. В голову. Пуля чудом прошла по касательной. Выживший-то и рассказал, как было дело.

- По словам пострадавшего, несколько дней назад он с товарищем приехали на оптовый плодоовощной рынок «Фуд сити», чтобы купить для последующей перепродажи на более мелких московских рынках 15 тонн картошки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Нашли продавца с товаром по приемлемой цене. Заплатили ему деньги - 300 тысяч рублей. Однако уже после погрузки, когда картошку доставили на склад, мужчины обнаружили, что большая часть корнеплода, «не соответствует качеству». Мелкая, поврежденная, местами гнилая.

Друзья вернулись на «Фуд сити», нашли того самого продавца и потребовали свои деньги назад. Тот якобы согласился, но попросил вечером в субботу доставить фуру картофеля в другое место. На месте встречи оптовиков ждала группа мужчин. Оппоненты начали спорить, кто кому и что должен. В какой-то момент один из «разборщиков» со стороны продавца вытащил пистолет и начал стрелять.

- Нападавшего и продавца картошки, у которого закупался убитый и его друг, сейчас ищут, - говорит источник. - Потерпевший говорит, что знали только имя торговца - Тагил.

В Следственном комитете по Московской области сообщают, что стрелка ищут. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - «убийство», «покушение на убийство» и «незаконное ношение огнестрельного оружия».

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