Соблазнительная Лобода в пиджаке и без юбки сразила наповал женатого Буйнова

Александр Буйнов бурно отреагировал на эффектную фотографию Светланы Лободы. Снимок, на котором соблазнительная звезда позирует без юбке и в одном пиджаке, настолько зацепил певца, что он не удержался и один из первых прокомментировал увиденное.

"И куда это мы собрались?", - подписала снимок 36-летняя Светлана Лобода. На фото исполнительница выглядит потрясающее. Сложно поверить в то, что совсем недавно она родила второго ребенка - у Лободы подрастают дочки Евангелина и Тильда.

lobodaofficial Сексуальная Лобода кого угодно может свести с ума

Певица продемонстрировала идеальную фигуру, надев чуть удлиненный пиджак. Длинные ноги вызвали восторг у подписчиков. Свой образ знаменитость дополнила кожаным ремешком на талии, широкополой шляпке и замшевыми ботфортами.

Сексуальная Лобода произвела впечатление и на народного артиста России Александра Буйнова. Он по достоинству оценил внешность и голос вокалистки.

buinovofficial Александр Буйнов женат 33 года

"Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет ...", - эмоционально отметил сраженный наповал 69-летний Буйнов. Он заверил, что Светлана обладает красивым тембром.

Светлана Лобода любит радовать фанатов пикантными снимками. То певица предстанет обнаженной в ванне, то стоящей в комнате, прикрывшись полотенцем. На днях вокалистка сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.

Дважды мама, бузусловно, находится в отличной форме. Вторую дочь Тильду 35-летняя артистка родила в мае 2018 года. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.