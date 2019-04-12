"Сработала пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы закрыты": жители Подмосковья попали в давку в торговом центре

Днем в пятницу, 5 апреля, в ТЦ "Центр" в городе Дмитрове Московское области сработала пожарная сигнализация. В торговых залах и кафе было более сотни человек.

- Внимание! Пожарная тревога. Просьба без паники покинуть помещение, - сработало голосовое оповещение.

Вот только оказалось, что покинуть здание можно только через основные выходы. По словам местных жителей, эвакуационные выходы были закрыты.

- Мы с дочкой вышли из магазина "Оджи" и направились к ближайшему запасному выходу, который находится справа около мужского туалета. Он для нас был гораздо ближе, чем основной. Но к великому сожалению этот и другие запасные выходы оказались закрытыми. На мой вопрос: "почему двери под замком", охранник ответил: "а вам какое дело". При этом даже сами продавцы магазинов, подходя к запасным выходам, не знали, что делать и куда идти , - пожаловалась "Комсомолке" Елена Сизова, местная жительница.

В итоге, по словам очевидцев, у основного выхода скопилась толпа людей. И хорошо еще, что тревога оказалась ложной.

- Такое ощущение, что у нас эвакуационные выходы открывают только ради проверки, - возмутилась Елена.

Напомним, волна проверок по торговым центра страны прокатилась после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Тогда погибли 60 человек.