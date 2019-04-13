Звезда «черного пиара» летит спасать Порошенко

До второго - решающего тура выборов на Украине ровно неделя. Битва политтехнологов - в разгаре. И самый известный из них нанят штабом Петра Порошенко. В Киев прилетела звезда «черного политпиара» из Израиля. Его зовут Моше Клугхафт. Он уже поработал на выборах в Румынии, Италии, Австрии, Грузии и конечно - в родном Израиле.

Чем отличился?

Расставил полиграфы на улицах Румынии

В 2016 году Клугхафт работал на выборах в парламент Румынии. И придумал для местной «стариковской» Социал-демократической партии лозунг "Отважься верить в Румынию". Он расставил на улицах Бухареста детекторы лжи. На них любой желающий мог проверить себя, ответив на вопрос, верит ли он в свою страну?

Это изменило имидж партии, придав ей современность, моложавость. Итог - 46% голосов против 25% у главных оппонентов.

Заставил канцлера Австрии доставлять пиццу.

В 2017-м Клугхафт помогал уже бывшему канцлеру Австрии Кристиану Керну. И снова проявил изобретательность.

Керна переодели в доставщика пиццы и отправили в поход по домам со скрытой камерой. Был снят очень живой и веселый ролик, в котором люди приятно удивляются и приглашают Керна к себе в гости.

Потопил друга Саакашвили

В 2018-м Клугхафта наняли помогать Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии. Ей противостоял друг Михаила Саакашвили, Григол Вашадзе. Команда Зурабишвили проигрывала. По Тбилиси распространяли снимки дворцов лидеров ее партии, обвиняя их в излишествах. Клугхафт придумал контратаку. Собрал самые жуткие истории правления Саакашвили - пытки, нарушения прав заключенных - и начал «набрасывать их на вентилятор». В итоге Зурабишвили набрала 60% голосов против 40% у Вашадзе - и стала первой женщиной-президентом Грузии.

Снимал "грязные" ролики в Израиле

Успешной считается работа Клугхафта с израильской партией "Еврейский дом". Ее рейтинг не превышал 2%. А в итоге она взяла 12 мест из 120 в парламенте Израиля. Это стало высшим достижением партии за последние 40 лет.

Против конкурентов Клугхарт применял «грязные» ролики, в которых обвинял противников в финансировании терроризма и в работе на другие государства.

Поможет ли «черный пиарщик» Петру Порошенко?

«КП» обратилась к экспертам.

«Украина - как женщина, одни эмоции»

Один из самых востребованных на международном рынке политтехнологий российский VIP-коуч Алексей СИТНИКОВ, работавший политконсультатнтом у Ельцина, Шеварднадзе, Нетаньяху и Тимошенко и у других политиков в полусотне стран, теперь на Украине — персона нон-грата.

- Спасет ли Клугхафт Порошенко в битве против Зеленского?

- Так иногда бывает, что побеждает не популярность, а подсчет. У Порошенко под контролем губернаторы, избирком, силовики (кроме МВД) и многие СМИ. Ему не надо набирать более 50%. Достаточно «переписать на себя» из «зеленковских» 2 миллиона голосов. Решаемая задача - в Европе от 5 до 7 миллионов украинцев, и все посольства(то есть и зарубежные участки голосования ) под контролем.

- Но тогда зачем привлекать такого дорогого политтехнолога?

- Что значит дорогого? Что такое миллион долларов гонорара политтехнологу на фоне сотен миллионов, нужных на компанию? При условии, что, если ты не выиграешь, тебя могут и посадить в тюрьму?

- Метод Клугхафта - провокации. Но к чему это, если Порошенко может решить вопрос технически?

- Техническая победа не закроет социальный протест. Порошенко был настолько спокоен в конце первого тура, что мне кажется - у него в рукаве есть какой-то козырь. Может, он получил на Зеленского сильный компромат? Популярность такая штука, которую можно перевернуть. Кандидат Зеленский- это не только сам Зеленский, это в большой степени протест, кандидат «против всех».

- Но на одном протесте далеко не уедешь?

- И это тоже. У Порошенко, Тимошенко и Зеленского эти выборы - последний шанс. Если Зеленский не побеждает, ему придется 5 лет заниматься конкретной политикой, а не шоу-бизнесом, чтобы сохранить шансы на будущее. А это будет непросто. И не знаю, насколько ему это будет интересно. Тимошенко еще может на осенних парламентских выборах стать спикером Рады. Но навряд ли следующим президентом. А Порошено, если результат для него будет нехороший, может не признать итоги выборов. И тогда уже какая разница - кто и как фальсифицировал? Это тоже часть технологии.

- Согласие Порошенко на дебаты на стадионе - совет его израильского политтехнолога?

- Не знаю. Но понятно, что на сцене Порошенко не так хорош, как Зеленский. И еще надо понимать - во втором туре всегда побеждает тот, у кого меньше антирейтинг. Это плохо для Порошенко. Но достаточно вытащить какой-то факт и доказать с экрана, что кто-то ел маленьких детей - и все. Украина - по архетипу женщина. Женщину легко отвратить от человека, с которым она вроде бы согласилась идти на танцы, но.... Там не логика, там эмоции.

- Но времени мало...

- Даже в последний момент может случиться что-то, что уже нельзя будет отработать. Либо в пятницу вечером, либо в субботу накануне дня голосования.

- Вас приглашали в штаб Зеленского или Порошенко?

- Я с прошлой весны персона нон-грата в Украине. Порошенко понимал, что я буду работать либо с Зеленским, либо с Тимошенко, либо с Вакарчуком (украинский певец - ред). Мне передавали приглашение от команды Порошенко: отменим нон-грата, если будешь работать с нами. Но у меня с Тимошенко 20 лет доверительных отношений. И она всегда со мной выигрывала. Мы близки с Вакарчуком. У нас есть коммуникация с Зеленским. Мы были ключевой командой на очень удачных послемайдановских местных выборах Оппозиционного блока. Наша международная команда глубоко встроена во все украинские процессы — исследования, аналитику, выборы. Но лично я туда поехать пока не могу.

«Цель - задеть связи Зеленского с Россией»

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов знаком с методами работы Клугхафта.

- Штаб Порошенко получил того, кто «решает вопросы»?

- Из четырех крупных выборов, на которых Клугхафт работал, в трех его заказчик проиграл. Победа была только в Грузии.

- Что Клугхафт будет делать сейчас?

- Его задача - не повысить результат своего клиента, а атаковать конкурента. Всегда. Он провоцирует оппонента, чтобы тот бросил заявление, которое разрушит его электоральное поле. Это - политический троллинг. Думаю, у Порошенко единственный шанс - ударить по противника на дебатах. Ему надо разрушить образ Зеленского - лидера.

- Есть близкие примеры?

- Зеленский - это Макрон украинского разлива. Макрон выиграл потому, что Франция голосовала по принципу: «Лишь бы не Лепен!». И за Зеленского голосуют под лозунгом: «Лишь бы не Порошенко!»

- Что пиарщики сейчас советуют Порошенко?

- Главная их задача на дебатах - вытащить Зеленского на предметный разговор. Желательно на международную тему. Там Зеленский может поплыть. Порошенко уже запустил фишку: только я могу достойно говорить с мировыми лидерами. И еще - задеть связи Зеленского с Россией, с украинским олигархом, играющим против Порошенко - Коломойским.

- Какие ходы Порошенко, которые мы уже видели, могли быть подсказаны «черным пиарщиком»?

- Идея Клугхафта, судя по всему - это плакаты «Порошенко против Путина». Противостояние в подчеркнуто деловых костюмах. Такую же схему только что разыграл Нетаньяху в Израиле: «Может, у меня проблемы с коррупцией, но я единственный, кто может говорить с топ-персонами». То есть уровень взрослый, не комедийный.

- А атаки в соцсетях?

- Клугхафт специализируется на соцсетях. Компания Порошенко в интернете - скорее всего, координируется тоже им. Задача Клугхафта - выбить с выборов городское население и молодежь. Чтобы они - образованные и молодые - просто не пришли голосовать. Ведь Порошенко - не модный, не спортивный, не катается на скейтборде... Кто ж из молодых за такого проголосует?

Схема такая: дискредитация самого похода на выборы: зачем, если все уже решено за вас?! Все ради сокращения явки. Чем меньше явка, тем меньше надо вбрасывать для победы Порошенко. При явке менее 50% необходимость вброса на Украине уменьшается до 3 миллионов голосов.

ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ

Моше не спасет

Израильский политолог и журналист Авигдор ЭСКИН:

- Фирменный прием Клугхафта - найти скелеты в шкафу противника и выставить их напоказ. Но Зеленский только пришел в политику и скелетов завести не успел. Если совет Петру Алексеевичу пофлиртовать с русскоязычной Украиной дал Клугхафт - то он запоздалый: Порошенко только сейчас «вспомнил», что он от рождения русскоязычный, а Зеленский русскоязычным быть не переставал. Первый тур показал огромную востребованность электоратом возврата нормальных контактов с Россией. Это и высокий результат Бойко, и большая часть голосов Зеленского, и здесь политтехнологиями настроений людей не изменить. Клугхафт умеет создать психологическую атмосферу, быстро находит, в какую точку бить, но Украину он изучить не успел.

Он может как угодно прорабатывать с Порошенко выступление на стадионе, но Зеленский мастер сцены, он явно будет бить по коррупции. А против этого сильных контраргументов у Порошенко нет.

ВЗГЛЯД ИЗ КИЕВА

Он заплыл за буйки

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ:

- Про Клугхафта в Киеве говорят много. Люди вмешательство таких черных технологов оценивают плохо. Это повышает градус радикализации. Растет раздражение, напряжение и на улицах. И, если черными технологиями Порошенко обеспечит себе победу любой ценой, она окажется пирровой. Люди хотят честной борьбы.

Явные ходы черного пиарщика - это осада офиса Зеленского так называемыми блогерами. Это фарс с анализами и игры вокруг дебатов. Опытная рука чувствуется.

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

Ну и, конечно, ролик, в котором Зеленского сбивает «КамАЗ». Такого украинский избиратель еще не видел. Это «творчество» уже за гранью добра и зла. Сигнал - президентской команде отступать некуда, она идет ва-банк. Клугхафт в действии. До сих пор были буйки, за которые заплывать нельзя. А эта звезда черного пиара за них заплыла.

Но, думаю, он уже не способен что-то изменить. Поздно.

Что касается обращения Порошенко к востоку Украины на русском языке - это совет другой части штаба, которая хочет понизить жаркий градус национального вопроса.

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