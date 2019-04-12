Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот. Телеведущая, наслаждаясь местными достопримечательностями в Лондоне, опубликовала серию фотографий. На одном из снимков видно, что фигура знаменитости претерпела некоторые изменения.

Поклонники Леры Кудрявцевой теряются в догадках - беременна она или нет. Телеведущая опубликовала очередное фото около красной телефонной будки - одной из визитных карточек Британии, на котором ее подписчики углядели явно округлившийся живот знаменитости.

leratv У Леры Кудрявцевой округлился живот

"Без фото знаковой телефонной будки никак", - подписала снимок теледива. На снимке у Леры, по мнению внимательных пользователей, полы пиджака расходятся так, будто под ними выпирающий живот. Низ белой блузки еще больше подчеркивает округлившуюся часть тела звезды. Особо категоричные фолловеры уверены - Кудрявцева беременна.

Впрочем, пока эти разговоры остаются на уровне слухов. Лера во второй раз стала мамой в 2018 году. Ведущая утверждала, что выносила ребенка самостоятельно, хоть у этой версии было много скептиков. Они отмечали, что забеременеть в 47 лет очень сложно.

К слову, в том же Лондоне с Лерой приключилась неприятность. Во время прогулки по городу ее обокрал. Оставшись без денег и кредитных карт, Кудрявцева обратилась в полицию. А потом выложила в блог видео, на котором нецензурно высказалась в адрес британских воришек.