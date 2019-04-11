2019-04-11T13:48:54+03:00
Звезды

Кудрявцеву распекли за мат после ограбления средь бела дня

Телеведущая не стала сдерживать эмоции после неприятного инцидента в Лондоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лера Кудрявцева стала жертвой воров во время поездки в Лондон. Инцидент настолько выбил телеведущую из колеи, что она не сдержалась и нецензурно выругалась, записав видео. Мало того что грабители забрали все самое ценное, так еще и сняли с карт деньги.

Лера Кудрявцева путешествует по Англии. В Лондоне теледиву ограбили средь бела дня, о чем молодая мама и бабушка сообщила своим подписчикам.

Мужчина проколол колёса чужой машине во дворе.

Лера посетила несколько главных достопримечательностей британской столицы. Возле Букингемского дворца ее атаковали карманники. Разгневанная дерзостью воров Кудрявцева, не стесняясь в выражениях, сказала все, что она о них думает.

"Знаете, хотела сегодня рассказать, как здесь здорово и прекрасно, но судя по этому месту, вот, пожалуйста, Букингемский дворец, сказать уже не могу. Потому что сегодня утром, прогуливаясь утром здесь, у меня ... из сумки кошелек, где у меня лежали все карты и все наличные деньги. Поэтому теперь, в который раз, этот прекрасный ... дворец, эта ... площадь у меня будут вызывать отрицательные воспоминания", - с грустью констатировала Лера Кудрявцева.

Ведущая также отметила, что из-за ограбления ей пришлось провести полдня в местной полиции. У подписчиков сообщение Кудрявцевой вызвало неоднозначную реакцию.

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Грабители забрали не только все самое ценное у Леры Кудрявцевой, но и сняли с карт деньги
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Одни стали ей сочувствовать, выказывая слова поддержки: "Ведь могут же испортить настроение человеку...", "Сочувствую…", "Держитесь!", "Жесть полная! Есть хорошая пословица, Лерочка: потерял - не плачь, нашел - не радуйся! Все образуется, главное - здоровье!".

Телеведущую поддержали певица Ирина Салтыкова и ее коллега Анфиса Чехова: "Лерок, ты на кого там засмотрелась?", "Значит заработаешь больше!".

Лера Кудрявцева в комментариях сообщила, что преступники умудрились снять с карт деньги. "До сих пор не понимаю как такое возможно", - развела она руками.

Меж тем, многие подписчики остались недовольны тем, что телеведущая не удержалась от нецензурных выражений. Многие буквально распекли знаменитость за мат.

"Эмоции - не повод так себя низко опускать", "Зря не сдержалась, надо владеть собой", "А материться вам не идет", "Лерочка, Богиня! И вдруг мат!", "После ее мата ни смотреть, ни слушать ее не буду", "Мат к чему?", "Несколько раз прослушала Лерину запись, все не могла поверить, что она так матерится... Не осуждаю, да, обидно, но такой лексикон ее не украшает никак... Деньги она себе заработает, а вот уважение и обожание после такого эфира, я думаю, поубавится... Как бы не было тебе плохо, ты не должна так себя вести, ведь ты у всех на виду!", - написали поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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