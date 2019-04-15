2019-04-15T15:46:48+03:00
Экономика

Самых бедных россиян предложили освободить от подоходного налога

Около 11 миллионов работающих граждан РФ хотят подтянуть до прожиточного минимума за счет НДФЛ
Михаил ЗУБОВ
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В правительстве информацию об отмене НДФЛ не подтвердили. Но как сказала «КП» политик Валентина Петренко, которая 16 лет проработала сенатором, правительство и не может решать такие вопросыВ правительстве информацию об отмене НДФЛ не подтвердили. Но как сказала «КП» политик Валентина Петренко, которая 16 лет проработала сенатором, правительство и не может решать такие вопросыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слухи о том, что правительство рассматривает возможность освободить от уплаты налога людей с маленькой зарплатой, пришли из Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Мотив очевиден: у всех граждан, которые получают зарплату в 13 тысяч рублей либо меньше, после удержания НДФЛ доход оказывается ниже прожиточного минимума. А президент в майском указе поставил задачу бороться с бедностью. Посчитаем, какова цена вопроса. По данным Росстата, людей с такими зарплатами около 11 миллионов. Каждый из них платит от 1469 (если получает минимальную зарплату) до 1690 рублей налогов в месяц. За год они приносят в казну около 200 млрд рублей. Сумма, которую трудно назвать очень уж определяющей (всего полпроцента от консолидированного бюджета). Но для социального самочувствия этих людей она предельно важна.

В правительстве информацию об отмене НДФЛ не подтвердили. Но как сказала «КП» политик Валентина Петренко, которая 16 лет проработала сенатором, правительство и не может решать такие вопросы.

«Все, что касается налогов и бюджета, решается не правительственными постановлениями, а федеральными законами. Поэтому такой закон рассматривать нужно. Сегодня есть категория людей, которая после уплаты налогов даже лекарств не может приобрести. Мы одной рукой по капельке прибавляем им зарплаты, а другой — тут же поглощаем их налогами. Мы недавно решили вопрос с пенсиями, чтобы они не были ниже прожиточного минимума, а теперь то же надо сделать и для работающих».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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