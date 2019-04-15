Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих
Кремль пока не сформировал никакой четкой позиции относительно варианта освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", - сказал представитель Кремля.
По его словам, все подобные инициативы сначала должны пройти "обкатку" в кабинете министров и в министерстве финансов, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появилась информации о некоем соглашении между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами, в котором якобы прописаны консультации по внесению изменений в налоговое законодательство.
Между тем, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже опровергла ведение обсуждений по вопросу отмены НДФЛ для тех, чья зарплата становится меньше прожиточного минимума после уплаты налога.
ИСТОЧНИК KP.RU