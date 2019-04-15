Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-15T12:30:03+03:00

В администрации президента РФ заявили, что такие идеи сначала должны пройти "обкатку"

Изменить размер текста: A A

Кремль пока не сформировал никакой четкой позиции относительно варианта освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", - сказал представитель Кремля.

По его словам, все подобные инициативы сначала должны пройти "обкатку" в кабинете министров и в министерстве финансов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появилась информации о некоем соглашении между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами, в котором якобы прописаны консультации по внесению изменений в налоговое законодательство.

Между тем, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже опровергла ведение обсуждений по вопросу отмены НДФЛ для тех, чья зарплата становится меньше прожиточного минимума после уплаты налога.

ИСТОЧНИК KP.RU