Внук экс-директора "АвтоВАЗа, убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом

Подробности аварии, которую в районе Воробьевых гор устроил 19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков шокируют. Кажется, юный мажор нарушил все, что только можно: проехал на красный, превысил скорость, сел за руль будучи пьяным и без водительского удостоверения, уклонился от экспертизы, да еще и автомобиль в аренду взял не на свое имя.

Все произошло в ночь на субботу, 13 апреля , в районе Воробьевых гор. Каршеринговый автомобиль внедорожник "Mersedas-Benz GLS", проскочил на красный сигнал светофора и на бешеной скорости влетел в легковушку "Хендай Солярис". Удар пришелся прямо на водительскую дверь. Шансов выжить у 22-летнего мужчины не было.

- От полученных травм водитель "Хендай" погиб на месте, - сообщили "КП" в УГИБДД УМВД по Москве.

Элитный внедорожник покорежило до неузнаваемости, а тех, кто был внутри, спасли современные подушки безопасности. У 17-летней пассажирки зафиксировали перелом руки, а водитель и вовсе не пострадал. Родился в рубашке 19-летний Егор Ляченков. Внук почетного гражданина Тольятти, бывшего директора "АВТОВАЗа" Николая Ляченкова.

- Он летел со скоростью не менее 120 километров в час. А когда это все случилось, просто вышел из машины и убежал. Он даже не подошел к убитому водителю, - рассказал "КП" очевидец Роман Шикин.

Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил аварию с погибшими в Москве.

Информацию о бегстве мажора из "Мерседеса" подтверждают и другие очевидцы. Но по официальной версии, с места ДТП парень не скрывался.

- Место аварии он не покидал. Но отказался пройти медицинское освидетельствование, - сообщили "КП" в пресс-службе столичного главка.

Доказать, что именно употреблял Егор, теперь не удастся. Впрочем, отказ от экспертизы автоматически признает его виновным. Уголовное дело возбудили именно по части четвертой статьи 264 УК РФ - смертельное ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Парню светит до семи лет лишения свободы. Но арестовывать его не стали: допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Молодой человек живет в столице вместе с родителями. Семья владеет элитной квартирой на Остоженке. Кстати, водительского удостоверения его не лишат. Его у него просто нет. Вы спросите, как же он взял каршеринговый автомобиль? Отвечаем: под чужим аккаунтом. Как удавалось выяснить "КП", в тот вечер парень решил покатать по ночному городу свою 17-летнюю девушку. Арендовать для него машину согласилась 24-летняя знакомая Людмила Кнутова. Теперь молодой маме придется отвечать за разбитый автомобиль. Его она взяла в аренду в каршеринге "Anytime". Ситуацию с ДТП в компании никак не комментируют.

Арендовать машину для Егора согласилась 24-летняя знакомая Людмила КнутоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погибшим водителем оказался 22-летний Байлы Курбанмедов. Молодой человек - боец ММА. По иронии судьбы страстью мужчины были автомобили.

- Он не пил, не курил, все время проводил в зале и мечтал о новых победах. Он тоже очень любил машины, но скорость в городе никогда не превышал, - рассказал "КП" друг погибшего Мурат Абдулаев.

Это кстати далеко не первый случай, когда водителям удается обмануть каршеринг. Многие помнят историю, когда машину в аренду взял московский школьник, который купил аккаунт за 500 рублей. Кроме того, известны случаи когда дети пользуются профилями своих родителей.

- Шанс того, что наказание понесет каршеринговая компания, которая не убедилась в том, что автомобиль предоставлен непосредственно человеку-владельцу авторизованного аккаунта, невелик. Система идентификации водителей не совершенна. Некоторые сервисы пытаются решить проблему. В первую очередь, большими штрафами — в случае передачи управления человеку без права садиться за руль владельцу аккаунта придется заплатить 250 тысяч рублей . Есть и более демократичный способ — пользователя просят сделать селфи, а потом система сравнивает фотографию с той, что уже есть в базе , - рассказал "КП" автоюрист Александр Щукин.

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19-летний внук экс-директора "АВТОВАЗа" устроил смертельное ДТП на Воробьевых горах

Каршеринговый "Мерседес", за рулем которого был Егор Ляченков, пролетел на красный свет и протаранил легковушку (подробности)