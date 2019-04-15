Александр Семчев сэкономит на юбилее

Колоритный и узнаваемый актер, известный по ролям в сериалах и пивной рекламе, 16 апреля отметит день рождения. Накануне круглой даты «Комсомолка» дозвонилась до юбиляра с поздравлениями. Но оказалось, что настроение у Александра отнюдь не праздничное.

- 50 лет — ну и что? - ответил артист. - Я не придаю значения этим датам. В последний раз я праздновал день рождения 25 лет назад. С тех пор ничего особо не поменялось, ну разве что возраст стал ощущать — все-таки не мальчик уже. Так что отмечать не планирую, да и не на что.

- Как же так? Вы ведь популярный актер, более 70 ролей сыграли...

- Это все в прошлом, дружочек мой.

- А как тогда проведете этот день?

- Схожу на «Золотую маску», может статуэтку дадут (Семчев номинирован на театральную премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Ивана Чебутыркина в спектакле «Три сестры» МХТ им. Чехова.- Ред.)

- Для артиста это лучший вариант отметить юбилей.

- Конечно. Чтобы не тратиться. А сейчас извините, пора бежать.

Кстати, «главный толстяк страны», как Семчева прозвали в прессе за рекламу одноименного пива, уже не тот. В прошлом году актер, чей вес уже подбирался к двум центнерам, взялся за себя и похудел на 40 килограммов. Правда, не ради ролей: артист страдает диабетом, и снизить вес было для него жизненно необходимо. Говорит, обошелся без звездных диетологов. Его секрет - куриная грудка и гарнир: «порция размером с кулак».

СПРАВКА «КП»

Александр Семчев родился 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке Тверской области. С детства проявлял тягу к актерству — посещал кукольный кружок, в 10 лет дебютировал на сцене детского лагеря, играл Бабу Ягу. Любил устраивать импровизации для однокашников и учителей, обыгрывать бытовые ситуации, разыгрывать из них шуточные спектакли. Юный Александр не был уверен, что его путь - актерство. Он задумывался стать священником или врачом как мама, но после службы радиотелеграфистом в армии решил выбрать творческую профессию.

Поступать отправился в столицу. Выбрал Щукинское училище, учился у самого Евгения Симонова. Студентом успел попасть в Современник, где выступал параллельно с учебой. 22 года назад окончил театральное, недолго проработал в «Сатириконе». Спустя несколько месяцев Александра Семчева пригласил и принял в труппу МХТ им.Чехова сам Олег Ефремов. И больше 20 лет артист отдал работе на подмостках легендарного театра, где выступает по сей день. Ему мастерски удавалось исполнять роли в спектаклях «Женитьба», «Сон в летнюю ночь»,«Тартюф», «Кабала святош», «Белая гвардия», «Утиная охота», «Макбет», «Три сестры» и других.

Снимался в фильмах и сериалах «День выборов», «Даже не думай», «Счастливы вместе», «Кухня», «Наша Russia. Яйца судьбы» и других.

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