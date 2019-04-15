Наличные можно будет снять на кассе

Бегать в поисках «родного» банкомата скоро будет бессмысленно. Платежные системы активно разрабатывают систему кэшаута (от англ. cash out - «снятие наличных»). Суть в том, чтобы человек мог в любом магазине получить деньги со своей карты. Такая услуга давно действует в развитых странах: США, Великобритании, Германии. Где-то она платная, а где-то - нет.

По прикидкам в России система должна запуститься уже летом. Работать она будет так. Человек приходит в магазин, набирает нужные продукты и товары, на кассе просит выдать часть немного наличных. Кассир на эту сумму увеличивает счет, клиент расплачивается картой и получает бумажные деньги. Обязательное условие - в магазине нужно что-то купить. А максимальная сумма ограничена - 5000 рублей.

Сейчас VISA и MasterCard проводят эксперименты в отдельных магазинах и с картами отдельных банков. А участники рынка пытаются понять, на каких условиях система будет взаимовыгодной. К примеру, банки смогут сэкономить на обслуживании банкоматов. Если клиенты смогут снимать деньги в любом магазине, содержать дорогостоящую сеть для выдачи и приема наличных не будет смысла.

- Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты больше денег держали на карте и чаще ею расплачивались, а не снимали наличные. И, как ни странно, именно для этого держат сеть банкоматов. Когда человек уверен, что он может в любой момент получить деньги, то он и не спешит снимать их со счета, - говорит банковский эксперт Тимур Аитов. - То же самое со снятием наличных в кассах. Это еще удобнее для клиентов.

Магазинам новация тоже будет выгодна, считает эксперт. Во-первых, это позволит увеличить поток клиентов. Зайдут и заодно что-нибудь купят. Во-вторых, им не нужно будет платить банкам за инкассацию (приезд бронированного автомобиля из банка и зачисление наличных на расчетный счет). Сейчас это довольно дорогостоящая услуга, которая в том числе зависит от объема выручки. И в-третьих, услугу могут сделать платной. За возможность принимать карты магазины платят 2 - 3% от суммы операции. Всю эту комиссию или ее часть бизнес может переложить на клиентов, желающих снять наличку.

- Торговый терминал - это как банкомат. Часть из них, как мы знаем, берут комиссию за снятие налички. А часть - не берут. На первом этапе разумной должна быть ситуация, когда комиссии не будет, - считает Виктор Достов, председатель Ассоциации "Электронные деньги".

По мнению эксперта, в дальнейшем размер комиссии логичнее предоставить на откуп магазинам и банкам. Пускай они сами решают, что им выгоднее. Регулировать эту процедуру нет смысла, как и обязывать все торговые точки выдавать наличные по первому требованию клиента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Visa начала тестировать сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Международная платежная система Visa начала тестировать новый сервис по снятию наличных на кассах магазинов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании (подробности)