"Ну что, кто нагрешил?": Собчак едко высказалась о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Стоявший более 700 лет католический собор, вокруг которого, по сути, сформировалась современная политическая и культурная Европа, сгорел в Париже. И пока местные жители молятся и скорбят в окрестностях Собора Парижской Богоматери, острая на язык Ксения Собчак высказалась о трагедии.

"Ну что, кто нагрешил? Ну хоть крысы, коих там развелось великое множество, поджарятся", - оставила светская львица издевательское сообщение в соцсети.

Огонь уничтожил шпиль, часы и перекинулся на стены. Крыша Нотр-Дама полностью рухнула. "Доремонтировались. ...", - нецензурно высказалась телеведущая, комментируя происходящее.

В результате пожара рухнул шпиль и обвалилась крыша собораФото: REUTERS

Ужасное зрелище настолько впечатлило Ксению Собчак, что она в этой связи вспомнила роман-антиутопию американской писательницы Айн Рэнд: "Вот прям сбывается ... написанная, но абсолютно правильная по смыслу книга «Атлант расправил плечи». Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли".

Пожар практически уничтожил здание Собора Парижской Богоматери. Президент Франции отменил свое обращение к народу и выехал на место чрезвычайного происшествия.

Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в министерстве внутренних дел. Причиной пожара уже называют нарушения во время ремонтных работ: собор был частично обнесен строительными лесами, огонь распространился с чердака исторического здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

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