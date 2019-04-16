2019-04-16T13:03:19+03:00
Звезды

Пожар в Нотр-Даме: «Если какой-нибудь из замковых камней упадет, разрушения примут невероятный масштаб»

Искусствоведы и историки оценили масштаб пожара в главном соборе Франции
Николай ГЕРАСИМОВ
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Это катастрофа цивилизационного масштаба. Не только для французской, не только для европейской, но и мировой цивилизацииЭто катастрофа цивилизационного масштаба. Не только для французской, не только для европейской, но и мировой цивилизацииФото: REUTERS
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» наши журналисты связались с крупнейшими российскими историками архитектуры и директорами музеев, попросив их рассказать о значении собора Парижской Богоматери и об ущербе, который мог нанести символу Парижа произошедший в нем пожар.

Елена КАЛЬНИЦКАЯ, директор Петергофа:

- Оценивать ущерб пока трудно. Но Нотр-Дам - уникальный памятник культурного наследия. Это такая энергетика памяти… Я вспоминаю замечательное стихотворение Мандельштама «Нотр-Дам», там есть чудесные слова: «Души готической рассудочная пропасть…» И вот сейчас на глазах всего мира эта готическая душа летела в пропасть.

Алексей КЛИМЕНКО, историк архитектруры:

- Это катастрофа цивилизационного масштаба. Не только для французской, не только для европейской, но и мировой цивилизации. Самое ужасное, что от невероятной жары могли пострадать конструкции собора. Там все построено на нюансах. Это сцеплено инженерно очень тонко. Главное в арочных структурах - замковые камни, распоры, которые удерживают конструкцию. Если не дай Бог, какой-нибудь из замковых камней от жара упадет, это может пойти по всему верху здания, и разрушения примут невероятный масштаб. Все сводчатое покрытие собора во всю его длину может пострадать.

Михаил МИНДЛИН, директор музея Андрея Рублева:

- Нотр-Дам - это один из главных художественных шедевров мирового культурного наследия. Он вошел во все учебники мира. Пожар в таком соборе - это что-то невероятное, недопустимое. Каждый собор такого уровня - это выдающийся архитектурно-художественный ансамбль. Невозможно даже выделить какую-то особую ценность, деталь или хранившуюся там картину - там все бесценно.

Если говорить о российских храмах и музеях - то, например, в нашем, являющимся особо ценным объектом национального наследия, существует не только круглосуточная охрана, но и круглосуточный пост МЧС. Мне хотелось бы еще большей степени защиты всех уровней. Но, конечно, не у всех российских музеев есть и то, что есть у нас…

Сергей ЗАГРАЕВСКИЙ, искусствовед, академик Российской академии художеств:

- Несомненно, все будет восстановлено. Понятно, что потребуются большие деньги, серьезная реставрация, но проблема не в этом. Я считаю, это черный день мировой культуры. Потому что если загорелся Нотр-Дам, шедевр, находившийся под такой охраной, до такой степени известный во всем мире - значит, в любом музее смогут сказать: «Ребят, ну вот у меня что-то загорелось, у меня украли картину. Так ведь и Нотр-Дам загорелся!»

Собор, как любая недвижимость, страхуется и от вандализма, и от пожара. Я допускаю здесь варианты абсолютно любые, в том числе криминальные. Не будем забывать: во Франции нестабильная политическая обстановка, «желтые жилеты»… Это ведь те же люди, которые работают там рабочими на реставрации! Не будем забывать, что такой вариант тоже не исключен.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

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Как горела история Франции: Макрон под искрами и спасенный Терновый венец

Собор Парижской Богоматери восстановят всем миром (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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