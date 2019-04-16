2019-04-16T14:37:53+03:00
Политика

Путин призвал сделать дорогу в космос реалистичней

Президент раскритиковал "Роскосмос" и потребовал добиться прорыва
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин собрал расширенное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить дальнейшую государственную политику в космической отрасли. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин собрал расширенное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить дальнейшую государственную политику в космической отрасли. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Через три дня после посещения НПО "Энергомаш", где делаются двигатели для российских космических кораблей, Владимир Путин собрал расширенное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить дальнейшую государственную политику в космической отрасли. И первым делом он заявил, что хватит оглядываться на полет Гагарина, надо самим добиваться подобных успехов.

- Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно, - сказал Путин. - Россия обладает богатым опытом разработки и производства космической техники, это уникальный задел, но его, конечно, постоянно нужно наращивать.

А для этого необходимо "глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности".

- Принципиальное направление – это наращивание экспорта, - поставил задачу президент. - По экспертным оценкам, объём мирового рынка коммерческих услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка 183 миллиардов долларов в год. И он в ближайшие годы и десятилетия будет только увеличиваться.

В ближайшее время следует завершить реорганизацию "Роскосмоса" и перейти к системной работе на результат, решая проблемы, которые тормозят развитие отрасли.

- При этом отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съёмки Земли, сбора метеоданных уступают по многим параметрам нашим конкурентам по качеству, надёжности, времени работы аппаратов на орбите, - критиковал работу госкорпорации Путин. - Немалая часть оборудования, электронная компонентная база нуждаются в обновлении.

Глава государства поручил создать опережающий научно-технический задел на долгосрочную перспективу.

- Необходимо вести постоянный мониторинг процесса разработки и внедрения передовых технологий, которые позволяют совершить прорыв в создании космической техники новых поколений, - заявил он. - Развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение строительства второй очереди космодрома Восточный. И здесь, конечно, правительству нужно обратить внимание на расценки. Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берётся за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего.

Среди первоочередных задач - завершение создания на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для «Ангары-А5» и «Ангары-А5М», развитие орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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