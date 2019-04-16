Патриарх Кирилл молится о спасении Нотр-Дам-де-Пари

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание архиепископу Парижскому Мишелю Опети в связи с трагедией Нотр-Дама.

- Глубоко опечален известием о разрушительном пожаре, нанесшем огромный ущерб собору Парижской Богоматери - чтимой святыне Римско-католической церкви во Франции. Сопереживаю вам, вашей пастве и всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия, - говорится в письме предстоятеля Русской православной церкви. - Возношу молитвы ко Господу, дабы он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии. Надеюсь, что совместные усилия церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом.

Напомним, символ Франции горел около 14 часов. Причина возгорания еще неизвестна - французские СМИ полагают, что могли вспыхнуть строительные леса. Огромный ущерб еще только предстоит оценить. Восстанавливать переживший революции и мировые войны собор будут всем миром.

В своей телеграмме с сочувствием Эммануэлю Макрону и всему французскому народу Владимир Путин предложил помощь российских специалистов.

"Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества, - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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