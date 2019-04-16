"Маме привет!": Александр Кокорин в суде хамит свидетелю

На пятый день суд по делу Кокорина и Мамаева превратился в рутину. Свидетели шли потоком, прокурор и адвокаты задавали им вопросы, из списка который у них, похоже, на все случаи жизни: Видели ли вы, кто конкретно ругался матом? Видели ли агрессию со со стороны подсудимых? Кто во что был одет?... Но в процессе выяснилось, что у Александра Кокорина слишком хорошее настроение. Настолько, что он хамит свидетелям.

Выдающийся стул

А между делом нашелся еще один потерпевший в конфликте в «Кофемании». Это стул, которым, возможно, досталось чиновнику Денису Паку. Кажется, это был очень непростой стул. Во всяком случае как минимум на час он стал центральным участником судебного процесса.

- У него была вырвана спинка, - печально объяснял работник «Кофемании», отвечающий там за стулья. – Она держалась на одном саморезе, вместо четырех.

- Это был тот самый стул? – спрашивали этого специально обученного человека.

- Не могу сказать этого точно. Мне отдала его менеджер для ремонта, со словами, что возможно это еще один участник конфликта, - отвечал он.

- Что вы с ним сделали?

- Я вкрутил недостающие саморезы. На это у меня ушло минут 40.

- Сколько стулья в вашем кафе могут прослужить? – были настойчивы адвокаты.

- Могут и десять лет, - отвечал работник.

Десять лет! Кажется, что это был очень уважаемый и заслуженный стул. Он знал посетителей «Кофемании» с совершенно разных, иногда даже неприглядных, сторон. А Дениса Пака – вообще с самой неожиданной.

А сейчас этому стулу выпала честь стать вещественным доказательством в таком громком деле. Но создалось впечатление, что адвокаты будут настаивать на том, что невозможно установить тот ли самый это стул, который побывал в руках Кокорина-старшего, а потом встретился с Паком. Поэтому его и не стоит рассматривать.

Журналисты же во время процесса обсуждали, что сразу после конфликта на «Авито» тоже появлялись стулья, объявленные орудием нападения Александра Кокорина. За них просили 50 тысяч рублей! На теперь-то ясно, это были стулья-самозванцы.

На пятый день суд по делу Кокорина и Мамаева превратился в рутинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мне показалось, что эти ребята из 90-х»

В какой-то момент показалось, что следующим в суд должны были вызвать сам стул. Но после перерыва свидетелем выступила посетительница кафе. Тем более давненько ничего не было слышно про «имитацию интимной близости», которую производила «волшебная девушка» из первых дней заседания.

- Девушки вели себя не очень сообразно поведению в публичных местах, - рассказывала свидетельница.

- А что это значит? — уточняла прокурор.

- Мне показалось, что одна непристойные жесты производила. Я сидела, читала книгу, но посматривала на них. Это потом я уже узнала, что это ребята-футболисты, а тогда мне показалось что это ребята из какой-то неформальной организации, как из девяностых. Я еще подумала, ничего себе, такие до сих пор существуют!

- А откуда вы знали, как себя вели бандитские группировки в 90-х. Вы их встречали?

- Нет, из фильмов, из телевизора.

- Вы чувствовали к себе агрессию в «Кофемании»?

- Я читала книгу и периодически посматривала на них. А потом услышала, что кто-то из них сказал: «Ну тетя, ну чего ты сюда смотришь?».

«Маме привет!»

- А как вас нашла полиция? – удивлялись адвокаты.

- Моя мама проявила недальновидность, и позвонила на телевидение. У меня брали интервью, а потом позвонили и сказали, что мои данные запросили следователи, и они не могли не дать их.

Оказывается, следователи тоже смотрят телевизор. Возможно даже фильмы про бандитов из 90-х.

А закончилось все скандалом. И примером, как себя можно закопать, даже когда процесс складывается в твою пользу.

- Очень мне была нужна эта слава! – с такими словами покидала свидетельница процесс.

- Маме привет! – попрощался с ней Александр Кокорин. И получилась громкая история:

- Это давление на свидетеля! – заявляла прокурор. – Прошу занести эту фразу в протокол!

Не известно, занесли или нет. Но то что в некоторых случаях ума за полгода в СИЗО может не добавиться – это точно.

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