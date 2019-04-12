«Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!..»: Как Кокорин и Мамаев угрожали избитому водителю

В пятницу, 12 апреля, в суде по «делу Мамаева и Кокорина» по большей части зачитывали документы – в основном расшифровки разговоров подсудимых с водителем в перерывах между ударами. Представление опять получилось громким. Но во время этого шоу, в которое иногда превращается процесс, не смешно только нескольким людям. В зале суда они сидят на первом ряду. Это родственники.

Пес с ними

У подсудимых - новоселье. Вместо обширной клетки, внутри которой они находились все предыдущие заседания, им поставили довольно тесный аквариум. Места в этом аквариуме всего на одну скамейку. На ней и разместились Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий.

И еще одно новшество - их теперь сторожит собака. Овчарка лежит прямо у входа в аквариум, явно скучает, и пока идет суд, то и дело вопросительно поднимает на меня глаза: "Что мы здесь делаем?".

Пес – главный герой пятничного заседания. Его пытается погладить Александр Кокорин, ему что-то говорит Павел Мамаев. Время на это есть. После бурных нескольких дней в суде наступило затишье. Свидетели повторяют уже известное, адвокаты им расставляют ловушки, прокурор зачитывает документы из дела... Самое время оглядеться кругом.

«Дайте и нам побыть в игре!»

Я сижу в зале суда прямо в двух метрах от Павла Мамаева и в трех – от Александра Кокорина и остальных подсудимых. Пока нет судьи, они могут закинуть ноги выше головы на перекладину «аквариума». Иногда кто-то из них встает и повисает на руках, цепляясь за верхнюю балку, а порой они друг другу разминают плечи – постоянно сидеть целыми часами невозможно.

Мамаев почти всегда сосредоточен. Он внимательно ловит каждое произнесенное слово, и живо на него реагирует. Почти всегда задает вопросы, когда судья предоставляет такую возможность. А в тот раз, когда адвокаты «размазывали» свидетеля – баристу «Кофемании», уличая, что он рассказывает не то, что видел, Мамаев рвался в бой:

- Ваша Честь! Дайте и нам побыть в игре! – просил он судью.

Кокорин-старший в последние дни немного расслабился. Раньше он был зажат, теперь все чаще улыбается – свойство психологии, человеческий организм ищет разрядку даже в таких ситуациях.

Но временами Александра заносит. Кода происходит какая-то путаница с документами, и адвокаты возмущаются, Кокорин-старший не отстает от них:

- Воу! Воу! Ваша честь! – кричит он из клетки с интонацией игрока, которому на поле наступили на ногу. Кирилл, улыбаясь, успокаивающе хлопает брата по животу – полегче!

Кокорин-старший в последние дни немного расслабилсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протасовицкий ведет себя проще всех. В бой по-настоящему он вступил только раз, когда в четверг допрашивали потерпевшего водителя Соловчука.

- Вы помните, как я расставлял руки, пропуская вас к машине, чтобы вас никто не трогал? И как проходя мимо вы меня назвали *** ? – матерное слово разнеслось по всему залу суда. – Извините, что в ответ я не сдержался и нанес вам два удара.

«Никогда ты не добьешься Александра Кокорина!»

Ближе всех к клетке с подсудимыми всегда сидится Дарья Валитова, жена Александра Кокорина. Симпатичная блондинка небольшого роста в обтягивающих штанах черной кожи ходит абсолютно на все заседания. Во время перерывов она часто говорит по телефону:

- Когда гулять пойдете, напиши мне, - из обрывков разговора можно понять, что речь скорее все идет о ребенке. У Кокорина и Валитовой летом 2017-го родился сын, но пара долгое время скрывала это, и имя ребенка до сих пор неизвестно.

Пока Александр с кем-то целовался и "имитировал интимную близость", она слышала с каменным лицом. А позже разразилась большим комментарием у себя в инстаграме:

- Я не буду давать говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается! Это наша семья и наше дело! Мы не обязаны вас посвящать в это! Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе! А те, кто пишет, что моя безэмоциональная реакция — это безразличие, то вы реально бездушные люди!

Но через несколько дней, когда в качестве свидетеля выступал официант "Кофемании", Дарья расцвела.

- Было непристойное поведение? – задала свой любимый вопрос про «Кофеманию» прокурор тому свидетеля.

- Да, со стороны девушки, - смущался свидетель. – Ей Мамаев часто говорил: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина! И не надо даже приставать!» Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху. И она была за другим столом, и нагнулась как-то в область паха.

Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева в здании Пресненского районного суда. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Но вот на словах про «не добьешься», Дарья рассмеялась. На следующий день она пыталась поговорить с Александром через стекло.

- Не положено! – прерывал короткий разговор пристав.

- Ну что вам? У нас же ни телефонов нет, ничего. Дайте нам пару слов сказать! – просила Дарья.

- Я должен пресекать! – отвечал пристав. И пресекал.

Лежащий рядом пес сочувственно вздыхал.

«Родители Кокориных всегда в зале»

Кроме Валитовой заседания суда не пропускают родители Кокориных: мама Светлана и отчим Кирилл Логинов. Они довольно враждебно относятся к прессе – видимо, считают в чем-то виноватыми тех, кто пишет и высказывается о процессе. На днях от мамы Кокориных жестко досталось слишком настырному оператору. Но чаще всего они сидят с каменными лицами. Правда в время выступления Соловчука они саркастически улыбались – словам водителя они явно не верили. В группе поддержки Кокориных есть двоюродные-троюродные братья, и кто-то из помощников.

Поддерживать Мамаева приходит его жена Алана. Почти всегда она – в окружении подруг. Из родственников они самые шумные. Следом за ними в зал часто ходят несколько молодых людей. То ли друзья, то ли еще какая группа поддержки, но родственниками их не называют. Но почти всегда они сидят тихо.

Александр Протасовицкий – почти всегда один. Вроде бы раз в суде видели его отца, но чаще всего четвертый из подсудимых вообще не смотрит в зал – только на обвинителя и свидетелей.

Кирилл КокоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!..»

Но родителям Кокориных было явно не по себе, когда прокурор зачитывала расшифровку записи с регистратора автомобиля того самого пострадавшего водителя. Она состояла из обрывков разговоров. Но кому конкретно принадлежали эти фразы из подсудимых – большой вопрос.

… С какого (мат) ты назвал нас «петухами»? Лично тебе мы чего сделали? Так вроде бы нормальный человек… Просто так нельзя называть хороших людей! Понял?! Запомнил?! Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!..

- Прекратите, я вас умоляю!...

- Кирилл, Кирилл, уйди уже. Он получил уже…

- Моего брата нельзя называть. Клянусь матерью!...

Кто говорил эти фразы, в какой момент, кому, наносились ли удары при этом – из расшифровке непонятно. Продолжаем ждать видео.

«Да какие вы футболисты?!»

Но главное, чем запомнится этот суд – своими афоризмами. Очередной из них подарил футболу еще один свидетель из официантов «Кофемании». Он сообщил, что всю ситуации тогда воспринимал как отчасти комическую. Он оказался футбольным фанатом, и чуть ли не в одиночку разбил все обвинения фразами типа: «Не считаю поведение компании вызывающим, я и не такое видел, зайдите к нам в пятницу или субботу вечером».

- Сам удар я не видел, но ко мне подошел Александр Кокорин и сказал, что их Пак обозвал.

- Как обозвал? – уточнила прокурор.

- Можно прямо так и сказать? Хорошо – «У…ны-футболисты!»

- А вы что Кокорину ответили? – спросила обвинитель.

- Я сказал: «Да какие вы футболисты! Вас даже в сборную не вызвали!»

Ни дня в суде без крылатой фразы!

- Вы ему должны что-то, точно, - заявила судья подсудимым, отпуская этого свидетеля.

Кажется, она точно войдет в цитатник.