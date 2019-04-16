Эдуард Лимонов: Пожар в Нотр-Даме мог быть выгоден властям Франции

Спустя несколько часов после начала пожара в соборе Парижской Богоматери, французские следователи возбудили дело. Прокуратура Франции до сих пор не говорит, что могло стать причиной возгорания католического храма.

Публицист Эдуард Лимонов прожил в Париже почти десять лет. За эти годы он сошелся с парижскими коммунистами, вел активную общественную деятельность и в итоге получил французское гражданство.

- Я был в Нотр-Даме тысячу раз, - говорит Радио «Комсомольская Правда» писатель. - Почти каждый день проходил в течение чуть ли не десяти лет мимо. Он безумно красивый. Но он весь составлен из кусков, принадлежащих разным эпохам. Этот собор - как стареющая красавица,многие вещи ей уже не принадлежат - лицо, руки, ноги.

Страдать и лишний раз драматизировать это событие не стоит. Лучше искать реальные причины произошедшего.

- Лучше бы определили - был ли этот пожар спланирован, был ли это теракт. Да и вообще, что это было?! Потому что это символическое место верования, пожалуй, самое символическое во всей Европе, - отмечает Эдуард Лимонов. - На мой взгляд, это был поджог. Уже есть сведения о том, что в двух местах сразу загорелось. Я полагаю, что, скорее всего, кто-то из исламских радикалов. Поскольку нападение на другую религию может себе позволить только конкурирующая религия.

По словам публициста, не стоит исключать и интерес властей Франции в этом поджоге.

- Во Франции бытует мнение, что, может быть, это Макрон все устроил для того, чтобы отвлечь внимание от беспрецедентного восстания «желтых жилетов», - подчеркнул в беседе с «КП» Лимонов. - Это совсем не похоже на случайность. Стоял собор веками, ничего с ним не происходило, и вдруг все к чертовой матери сгорело. И, конечно, еще разгильдяйство французских пожарных. Они заливали Нотр-Дам водой из Сены, а ведь это бесполезно. Специалисты говорят, нужен был азот и специальный порошок.

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