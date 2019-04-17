Андрей Разин заявил, что пожертвует более 1 000 000 рублей на восстановление Нотр-Дам

Известный музыкант и продюсер, благодаря которому страна до сих пор поет «Белые розы», заявил, что не может оставаться безучастным и намерен помочь французам восстановить Собор Парижской Богоматери. Андрей Разин намерен пожертвовать больше миллиона рублей реставраторам.

- Мы обратились в посольство Франции. Нам сказали, что пока не создан специализированный счет, куда можно перечислять деньги. Мы взаимодействуем с МИДом, который держит этот вопрос под контролем. Мы ждем, когда будут реквизиты, чтобы направить 15.000 € (около 1100 000 рублей, - Ред.). Я опубликую платежку и реквизиты, чтобы все желающие в России помочь делу восстановления Собора могли направить на это деньги.

- После пожара к посольству Франции россияне приносят цветы и конверты с пожертвованиями. Как вы относитесь к тому, что такие инициативы осуждают в связи с санкциями?

- Считаю, когда у людей горе, думать о политике неправильно. Это бездушные люди, которые ищут себе какие-то плюсы и преференции. Когда случается такое, когда гибнет культура, исторические строения, которые сопровождают тебя, сложно оставаться равнодушным. В детстве я увидел фильм «Собор Парижской Богоматери», меня он настолько впечатлил, что первая мечта моей жизни была выехать когда-нибудь во Францию и посмотреть все эти места. Когда впервые оказался в Париже, я почти день провел в Нотр-Даме, настолько были серьезными детские впечатления, настолько серьезно они тронули мою душу! Я очень близко к сердцу воспринял это место. И это моя личная трагедия.

- Юрий Шатунов тоже участвует?

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- Да. У нас сейчас идет большой гастрольный тур «Ласкового мая», поэтому мы решили часть прибыли пожертвовать.

- Вы призываете и других артистов сделать пожертвования?

- Наши артисты высказали только соболезнования и разочарование, но что-то я не вижу никакой активности с целью помочь в восстановлении храма. Пока наши артисты держат паузу — это тоже плохо, потому что одно дело говорить, другое - делать

- Сложно не вспомнить о том, что в нашей стране немало нуждающихся в восстановлении церквей.

- Мы принимали участие в восстановлении храма в Привольном, старинного храма в Красногвардейске, а также в поселке Горьковский.

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